MONTERREY, NUEVO LEON, 27 de NOV. DE 2020.-Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, no echó las campanas al vuelo y mostró mesura ante la ventaja que obtuvo su equipo en la ida de los cuartos de final ante Tigres, pues es consciente que tienen que finiquitar su pase a las semifinales el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca.

Faltan 90 minutos y de la misma manera que hicimos tres goles, ellos pueden hacerlos. No es extraño para nosotros el que se haya jugado como lo hicimos, porque a pesar de que no se nos daban los resultados al final del torneo, yo veía que el equipo jugaba bien”, expresó.

Por otra parte, Siboldi aseguró que su equipo aún no ha conquistado algún campeonato, por lo que deberán de estar concentrados para seguir haciendo una buena liguilla y no perder de vista el objetivo de la novena estrella.

Tenemos el plantel idóneo, pero falta demostrarlo con un título, no se ha ganado nada, lo que se ganó fue un partido, nos falta otro y tenemos que ir paso a paso”, expresó.

Asimismo, el timonel celeste comentó que el paro de actividades por la reciente fecha FIFA sirvió para afinar detalles en el accionar de sus dirigidos y aunque mostraron una buena cara en el Estadio Universitario, sabe que pueden mejorar de cara al encuentro de vuelta.

Este equipo tiene mucho más para dar, las semanas de descanso nos sirvieron, trabajamos bien y tranquilos con los chicos que no fueron convocados a selección, pero yo no sentí que hubiéramos jugado mal en el cierre de la temporada, porque también hubo partidos que no jugamos bien y terminamos ganando”, finalizó.