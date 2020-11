WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, 7 de NOV. DE 2020.- Joe Biden, virtual presidente de Estados Unidos según las proyecciones, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde celebró su triunfo ante Donald Trump.

En el mensaje Biden indicó que será presidente para todos los estadunidenses.

América, me honra que me haya elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no. Mantendré la fe que has depositado en mí’, dijo en Twitter.