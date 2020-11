El líder nacional del PAN, Marko Cortés, reveló, que después de que no se

le otorgó registro a la organización México Libre, ha tenido dos reuniones con su

presidenta, Margarita Zavala con el objetivo de construir una alianza de cara a la

renovación de los mejores candidatos.

“Con Margarita Zavala, a partir de que las autoridades correspondientes

resolvieron no darles su registro, hemos ya tenido dos reuniones con el objeto de

encontrar las coincidencias y frenar la destrucción de México, hasta el momento no

hemos llegado a acuerdos en lo concreto, pero sí tenemos un diálogo y una

intención de poder ofrecer a México las mejores opciones y los mejores candidatos

y además una causa común, que es parte de lo que hemos venido platicando con

otras organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de Sí Por México”, explicó

Marko Cortés.

El líder panista agrego que Acción Nacional está abierto y de ánimo de

construir todo tipo de alianzas, sumas de la sociedad civil, “hoy tenemos un objetivo

principal y prioritario, quitarle la mayoría a Morena en el Congreso, construir una

nueva mayoría para poder corregir el rumbo que lleva Morena en el país”, agregó.

“VIERNES NEGRO”.– Los residentes fronterizos y de estados norteños se

quedarán con las ganas de aprovechar las ventas especiales del llamado “viernes

negro”, que se realiza un día después de este jueves “Día de Acción de Gracias”.

El festejo más solemne y principal de los estadounidenses.

Vaya, tiene más significado con Navidad y Año Nuevo.

Y es que se mantienen las restricciones sanitarias, por la pandemia de

Coronavirus, en ambos lados de la frontera.

Este miércoles, el alcalde neolaredense Enrique Rivas Cuellar confirmó la

instalación de filtros sanitarios a la salida del puente Internacional Juárez-Lincoln,

con el objetivo de revisar que todo viajero cumpla los protocolos de salud y con ello

evitar que los viajes no esenciales a esta frontera sean riesgo de contagio de Covid19 para las y los neolaredenses.

Destacó que ante la celebración en el vecino país del ‘Día de Acción de

Gracias’, se espera incremente el ingreso por esta frontera, lo que aumenta el riesgo

de contagios de Covid-19

“Lo volvemos a decir, no existen las condiciones para visitar Nuevo Laredo.

Si no es un viaje esencial eviten cruzar. A nivel estatal se han incrementado los

casos por Covid, debemos tomar estas decisiones para contener el flujo y evitar

más contagios en esta frontera”, dijo el alcalde.

En el módulo sanitario participará personal de la Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) así como municipal, quienes

debidamente capacitados y protegidos, serán los responsables de tomar la

temperatura a quienes ingresen por este puerto fronterizo.

Los pasajeros deberán cumplir con el uso del cubrebocas, y no presentar

síntomas de la enfermedad. Se retornarán los vehículos en los que viajen más de

dos pasajeros, adultos mayores o niños, así como aquellos que no cumplan con la

restricción del programa ‘Doble No Circula’.

IDENTIFICACION.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles

garantizar que los repatriados mexicanos puedan acceder de manera “inmediata” a

un documento provisional de identidad, en caso de que no cuenten con alguna

iden8ficación que acredite su nacionalidad mexicana.

Dicha identificación servirá a los connacionales para tramitar identificaciones

y documentos oficiales, así como acceder a programas y apoyos que el Estado

otorga a los ciudadanos mexicanos.

La reforma a los artículos 84 y 85 de la Ley General de Población fue

aprobada en el Pleno de San Lázaro con el apoyo de todas las fuerzas políticas, por

la unanimidad de 466 votos a favor, y fue turnada al Senado de la República.

“En el caso de repatriados mexicanos que no cuenten con un documento que

acredite su nacionalidad mexicana, el Instituto Nacional de Migración, en

coordinación con el Registro Nacional de Población, dispondrá las acciones

necesarias para garantizar el acceso a las medidas de acompañamiento, atención,

reintegración y retorno favorable, en tanto accede a los documentos que acrediten

su identidad y nacionalidad”.

…Y PUNTO.

Correos:

primitivo@primitivolopez.com

primitivonoticias@gmail.com

Web: www.primitivolopez.com

Facebook: primitivo.lopez@facebook.com

Twitter.com/primitivo lopez