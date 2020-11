Ya casi finaliza noviembre, el año se va, más rápido que la pandemia,

esa terrible enfermedad viral, que ayer se llevó a un amigo, de esos

hombres hechos en la fragua de la batalla, en la calle, en el barrio,

quizá no tuvo estudios de comunicación, o alguna especialización en

la modulación de su voz, pero era un hombre ejemplar, era el hombre

del rating, y todas las mañanas de lunes a viernes los reynosenses, lo

escuchaban a través de la estación 590 AM. Se fue Vicente de Anda

Vázquez, La Cotorra, como le decíamos los amigos.

Hace un mes tuve el gusto de almorzar con él, había ido a checarse el

corazón a Monterrey, y me dijo: “del corazón ando a toda madre mi

Chano”. Y después siguió una plática amena y cordial como siempre

fueron,.

Con él se van muchos años de ser el conductor de mayor

rating en Reynosa, pésele a quien le pese, el mayor triunfo fue su

familia, y su gran pasión el radio.

Ya no se escucharan “perros de azotea” y muchos políticos y

servidores públicos, extrañarán asistir a este programa de radio,

donde las expresiones populares, eran parte del show informativo.

Hasta siempre Chente.

En otro orden vaya que sigue causando preocupación que las

aspiraciones de muchos políticos morenistas se han convertido en

muchos casos, en una cacería entre hienas, donde el más fuerte se

traga al más débil.

Uno que fue sacado de la jugada local, fue el senador Américo

Villarreal, y las cosas siguen como van, a nivel nacional en esta

elección próxima del 2021, entonces para el 2022, el candidato

morenistas seria José Ramón Gómez Leal, quien ya tiene

competencias en su haber, sobre todo en Reynosa, donde no se le ha

cumplido el sueño de ser alcalde, pero las circunstancias y los astros

se alinean, podría ser el próximo candidato a la gubernatura por el

partido en el poder federal.

La política es de momentos y circunstancias, y a José Ramón, se lo

podrían alinear las estrellas y ser un fuerte aspirante a gobernador de

Tamaulipas, dejando claro que los momentos en la política son

oportunos y claros.

Aunque muchos morenistas, ya se alistan, algunos serán solo

espectadores, el miembro de la bancada del PT, pero que dice que es

morenistas es Armando Zertuche, quien toda su vida ha vivido de ser

un palero muy caro para el presupuesto público.

Pero las decisiones tomarán el partido Acción Nacional, aún está a

tiempo de corregir el rumbo, la pandemia puede ser el arma de dos

filos, que termine sepultando o dando continuidad a la política actual,

sin embargo los aferramientos pueden ser la tumba y el final de una

terrible historia.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

Si las elecciones fueran hoy, Acción Nacional tendría problemas en

varias ciudades, no por el trabajo de los opositores, si no por los

propios errores del gobierno estatal, que ha dejado la manga ancha

para que oportunistas como Erasmo González y demás congresistas

federales morenistas, aprovechen una pandemia para acarrear votos a

sus aspiraciones.

Decir que son oportunistas son palabras mayores, pero mire, durante

más de 2 años ningún legislador federal, se paró por la entidad, para

saber qué hacía falta y que se requería en sus distritos, es más me

atrevo a preguntar y decirles a estos diputados, que enumeren las

acciones hechas en sus distritos estos dos años de trabajo, que tanto

presumen.

Algunos hasta realizaron informes legislativos y de trabajo, más para

la lisonja al presidente que para informar a los que con votos los

eligieron, pero de beneficios a sus representados de eso mejor no

hablar, porque no hay, no existe, solo saliva y servilismo.

