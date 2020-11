Irresponsablemente muchos ciudadanos, a pesar que las autoridades advierten sobre el COVID-19 y que las estadísticas de contagios y fallecidos dan cuenta que el asunto de la pandemia no es un mito, salen a buscar la muerte.

Lo peor de todo es que mayoría no lo hacen por necesidad sino por el destino desafiar o jugar al listo sin detenerse a pensar que sus actos pueden traer consecuencias, que al salir a la calle sin necesidad y sin atender los protocolos de salud no solo se arriesgan ellos sino que están atentando contra la salud y vida de sus familias.

Más triste es ver que inconscientemente, como si lo hicieran alevosamente, arriesgan a sus hijos pues los traen en la calle sin protección alguna, sin cubrebocas, ni cuidar de la sana distancia. Los niños aun no entienden la gravedad de la pandemia y sus consecuencias pero los padres deben ser conscientes, responsables.

Mire porque lo decimos, el día 31 de octubre nos percatamos que en algunas calles de diferentes sectores de la capital tamaulipeca padres y madres de familia irresponsablemente sacaron a sus hijos a pedir calaverita sin medir que los exponían, que por golosinas podían perder la salud o encontrar la calaca.

Igual esa práctica, de grandes grupos de padres de familia con niños en las calles pidiendo calaverita, se vio en muchas ciudades, más que diversión o tradición el acto fue de irresponsabilidad.

Como dijera JUAN GABRIEL en una de sus canciones, pero que necesidad, para que arriesgarse y arriesgar a sus hijos, cierto es que a muchos niños les da ilusión disfrazarse y salir a las calles a pedir golosinas y a las madres les emociona preparar los atuendos para la ocasión, pero este año las condiciones no eran las adecuadas.

La situación no está para cambiar la salud o vida por golosinas, no es de dulces o travesuras, es de salud y vida, después de un contagio no hay dulzura, todo es amargura y en eso es lo que debieron pensar las madres y padres que sacaron a sus hijos a la calle a pedir calaverita.

Bien pudieron festejar el día en sus hogares, con ingenio y quizá hubiera sido de mayor armonía e integración familiar en lugar de a sus hijos a un contagio a arriesgar.

La gente tiene que entender el riesgo existente, el COVID sigue vivo, la vacuna aun no llega y los ciudadanos tenemos que extremar las precauciones.

En estos tiempos la prioridad es no contagiarse, cuidar la salud, mantenerse vivo para que el próximo año nuestra fotografía no sea la que este en el altar de muertos.

Por diversión o cumplir con la tradición, en esta ocasión no se vale arriesgarse, no perdamos la alegría que se tiene en casa en familia por salir a vivir una fantasía, la tradición se lleva en el alma y a nuestros difuntos se les reza con el corazón, ya se podrá visitarles, sin hacerles compañía eterna, en el panteón.

Mientras tanto nuestro deber es cuidarnos del COVID, no salir a buscar la muerte.