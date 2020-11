Argentina, 26 de Noviembre 2020. Alejandro Sabella fue internado y se le realizará «un chequeo exhaustivo», informó a Efe este jueves la familia de Sabella. El técnico de 66 años que ganó con Estudiantes de La Plata la Copa Libertadores de 2009 y la Liga argentina de 2010 dejó la selección argentina en 2014 y no volvió a dirigir desde entonces.

En los últimos años sufrió un tipo de cáncer que no se especificó. «Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: ‘No pueden dar menos del 100%». Si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida», dijo en 2018.

Familiares de Sabella detallaron a Efe que «le afectó mucho la muerte de (Diego) Maradona» y que fue internado para un «chequeo exhaustivo» porque es «un paciente cardíaco». Estiman que permanecerá ingresado al menos hasta esta tarde.

Como futbolista, ‘Pachorra’ jugó en River Plate, Estudiantes de La Plata, el Shffield United inglés, el Gremio brasileño y el Irapuato mexicano.

Antes de comenzar su carrera como técnico fue entrenador asistente de Daniel Passarella en la selección argentina de 1994 a 1998 (estuvo en el Mundial de Francia 1998), en la selección uruguaya y en los equipos Parma, Monterrey, Corinthians y River Plate.