Tampico, Tamaulipas, 11 de Nov. de 2020.- La cúpula empresarial del sur de Tamaulipas ruega porque no cierren de nuevo los negocios de giro no esencial esto luego que el Gobernador del Estado,

Francisco Javier García Cabeza de Vaca advirtió que podrían retroceder ante un posible

rebrote de COVID-19. Los empresarios consideran que no es el escenario que quiere la

iniciativa privada por lo que llamaron de nuevo a no descuidar las medidas sanitarias.

Jesús Abud Saldívar, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de

Tamaulipas, CIEST, dijo en entrevista que está el riesgo latente de dar un paso hacia atrás.}

“Todos estamos conscientes de que si la curva de contagios se incrementa a niveles que el

Consejo Estatal de Salud así lo considere podemos regresar tal vez a la fase I, ahorita

estamos en fase II, no es el escenario que nosotros queremos, nadie quiere ese escenario,

por eso ha sido el llamado y la insistencia de que no descuidemos las medidas para que no

se vea afectada la actividad económica en este mínimo crecimiento, pero crecimiento al fin

que hemos tenido”, señaló.

El empresario de la rama de la construcción señaló que ellos incluso esperan que con «El

Buen Fin» así como con la reapertura de la playa, de los centros de esparcimiento,

balnearios, albercas y todo ese tipo de actividades, se genere dinamismo en la actividad

económica.

“Pero estamos conscientes que la única forma de contenerlos es incrementar las medidas,

pues no hay que olvidar que están a la espera de la fase III, estamos en la fase II; sin

embargo, si la curva de contagios no alcanza para mantenernos en la fase II o ir a la fase 3,

la probabilidad de que vayamos en retroceso esta latente”, resaltó el empresario.

Sin embargo, Abud Saldívar confió en que esto no se haga realidad y no duda que toda la

labor de concientización que han hecho todas las empresas van a ayudar a que la curva de

contagios se mantenga estable o disminuya para permanecer en fase II como primer

objetivo o se avance a fase III.