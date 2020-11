Estados Unidos, 06 de Noviembre 2020. Aaron Rodgers lanzó para 305 yardas y cuatro anotaciones el jueves, conduciendo a los Packers de Green Bay hacia un triunfo por 34-17 sobre los diezmados 49ers de San Francisco.

Rodgers completó envíos largos con Davante Adams y Marquez Valdés-Scantling, así como un pase corto con Marcedes Lewis en la primera mitad, para que los Packers (6-2) tomaran una ventaja de 21-3 sobre San Francisco (4-5).



FINAL: @AaronRodgers12's four TDs propel the @packers to victory! #GBvsSF #GoPackGo

