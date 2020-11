La limpieza en el hogar es algo tan importante como tedioso. A veces, la rutina del día a día nos impide poder limpiar nuestra casa tanto como nos gustaría, y eso poco a poco va derivando en la dejadez y en una suciedad bastante poco agradable. Precisamente por eso, comprar un robot aspirador se ha convertido en una tendencia en alza. A medida que pasamos más tiempo fuera de casa, más necesario se nos vuelven estos dispositivos.

Teniendo un buen robot aspirador en casa, puedes despreocuparte directamente de los suelos. Los nuevos aparatos son capaces de mapear toda la vivienda al completo y, a la vez, ofrecerte la posibilidad de programarlos al completo para que se activen cómo, cuándo y dónde quieras. Son dispositivos totalmente autónomos que dan una comodidad enorme, a la vez que dejan suelos realmente limpios.

Configurables con el teléfono móvil, compatibles con asistentes de voz y otros que hasta incluyen un mando a distancia. Quizá lo más interesante que ofrecen es que, estés donde estés, sea en el trabajo, en el bús o a miles de kilómetros de tu hogar, siempre podrás activarlos con tu smartphone. Así, puedes establecer patrones de limpieza a diferentes horas y días de la semana para que limpien cuando quieras.

En los últimos años, además, sus tecnologías han ido avanzando y consiguiendo dos cosas muy importantes: la primera, abaratar sus precios para hacer que sean mucho más accesibles a todo el mundo; la segunda, ganar en funciones y posibilidades para disparar las comodidades. Hace una década, era impensable comprar un robot barato que fuera capaz de limpiar la habitación que quisieras y como quisieras, o que pudieras prohibir diferentes zonas del hogar para que no pasara por ellos. Ahora sí.

No obstante, no todas las marcas pueden ofrecer algo así, y eso es lo que nos lleva a las recomendaciones. Como en cualquier otro sector, en el de los robots que aspiran podemos encontrar varios sellos bastante conocidos. El más recomendable de todos es Roomba, procedente de la marca asiática iRobot. Son los más veteranos y los que mejor aúnan prestaciones con buenos precios.

¿Por qué Roomba? ¿Qué opciones hay?

Seguramente, después de saber eso te estarás preguntando qué Roomba comprar y por qué precisamente esta marca. Primero vamos a darte la respuesta a lo segundo, y es que debes saber que actualmente, iRobot es el principal referente en cuanto a robots de limpieza inteligentes. Son la firma que más ha apostado por la innovación, que más ha explorado las nuevas posibilidades de estos dispositivos.

Sin ir más lejos, son los primeros que han incluido bases de carga que, a su vez, son capaces de extraer la suciedad del depósito del robot para que no haya que abrirlo manualmente. Asimismo, también son quienes cuentan con las apps más modernas para usar sus robots desde el móvil. Son muy intuitivas, fácilmente configurables y con toneladas de opciones de uso que, simplemente, no se encuentran en los robots de otras marcas.

Ahora bien, aunque no son las más baratas, sí que son las opciones que más ajustan el precio a las prestaciones que tienen. Dicho esto, es conveniente tener claro que no todos los modelos ofrecen lo mismo, y eso nos obliga a desgranar las opciones más interesantes para cada tipo de consumidos. ¿Buscas algo muy completo y tope de gama? ¿Prefieres algo que simplemente limpie los suelos ocasionalmente? Sea cuál sea tu respuesta, hay un buen iRobot Roomba esperando.

Buscando el mejor modelo

Si buscas un robot que pueda ser totalmente configurable a través del teléfono móvil, debemos recomendarte las series E, I y S de Roomba. Son las que más aprovechan las posibilidades de la app de iRobot, permitiéndote hacer cosas como controlar el mapa de limpieza de tu casa, configurar niveles de potencia y tipos de movimiento diferentes para cada habitación o incluso los lugares por los que el robot no debe pasar para evitar problemas.

No obstante, hay que destacar que, por ejemplo, la gama E no incluye todo eso, mientras que la S sí. Asimismo, también hay que destacar que los modelos de la gama E son mucho más baratos que los de la gama S. Y es que, cuando se busca la máxima calidad, también se debe tener en cuenta que esta queda reflejada en el importe a pagar por el robot.

Estas 3 familias son las más completas, siendo la S la tope actualmente de la marca iRobot. Si, en cambio, buscas algo que simplemente limpie y no quieres hacer una gran inversión, siempre puedes optar por la serie 600. Es mucho más económica, aunque queda muy atrás tanto en versatilidad como en movimiento y detección de obstáculos. Aunque es idónea si lo que quieres es un dispositivo que aspire suelos con pulsar un botón.

Hay muchas opciones, pero todas ellas dejan más que claro que los robots aspiradores y los Roomba son el futuro de la limpieza cómoda en el hogar.