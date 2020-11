CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE NOV. DE 2020.- Rosario Robles aportará los elementos testimoniales para demostrar que fue Luis Videgaray en su papel de coordinador de la campaña política, más tarde como secretario de Hacienda y posteriormente de Relaciones Exteriores, quien giró instrucciones para canalizar recursos públicos a las campañas electorales de 2012, 2015 y la presidencial de 2018 cuyo abanderado del PRI fue José Antonio Meade, así como la del Estado de México en 2017, confirmó la defensa de la ex titular de la SEDATU y SEDESOL.

Luego de reunirse con ella en el penal de Santa Martha Acatitla, donde permanece desde agosto de 2019, su abogado Sergio Arturo Ramirez informó que esta misma semana estarán entregando su propuesta de apegarse al criterio de oportunidad y convertirse en testigo colaborador protegido.

Después de hablar con la maestra Rosario Robles se llegó a la determinación que vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la Fiscalía General de la República, ahorita vamos a entrar a hacer el planteamiento con la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR para llegar a Luis Videgaray Caso”

El abogado litigante precisó que en estos señalamientos contra Videgaray como responsable directo de desviar recursos a través de distintas operaciones, no se involucraría al ex presidente Enrique Peña Nieto ni al entonces secretario de Gobernación.

Al ex presidente Enrique Peña Nieto no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la maestra (Rosario Robles) a él, todo es directamente Luis Videgaray Caso”

Dichos de Emilio Zebadúa, además de falsos, son un acto de cobardía: Rosario Robles

Reconoció que el cambio en la estrategia legal que había seguido Rosario Robles se debió a tres factores: la situación adversa de salud que enfrenta y falta de recursos económicos, el señalamiento del Fiscal General, Alejandro Gertz de que “cooperará en la investigación” y recientemente, las nuevas órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El abogado Sergio Ramírez dejó en claro que apegarse al criterio de oportunidad no significa que la ex funcionaria federal deje de declararse inocente de las acusaciones que se le imputan como son las que tienen que ver con el caso de la llamada Estafa Maestra.

La estafa maestra que es un caso en particular, no existe; la estafa maestra es un elemento que no podemos contemplar dentro del proceso de Rosario Robles porque no existían facultades que hubieran permitido que ella pudiera tener disposición de los recursos lo que son mal llamados parte de la estafa maestra”.

Una vez que se concrete el acuerdo de Robles con la FGR, su defensa legal solicitará en próximas fechas el cambio de medidas cautelares para seguir su proceso fuera de prisión.