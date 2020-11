México, 30 de Noviembre 2020. El cáncer termina con la temporada del pateador de los Colts, Rigoberto Sanchez. El jugador emitió un comunicado la mañana del lunes en su cuenta de Instagram anunciando el diagnóstico de un tumor cancerígeno.

No reveló la zona del cuerpo en que se encuentra el tumor ni el tiempo que estará fuera de los emparrillados, pero se presume que sería el resto de la temporada ya que se someterá a cirugía el martes.

Sanchez jugó el domingo con los Colts, en la derrota 45-26 ante los Titans en Indianapolis.

Esta temporada, Sanchez ha disputado los 11 partidos de los Colts, promediando 47.2 yardas por patada, el mejor de sus cuatro años en la NFL, que comenzaron cuando le firmaron como agente libre novato en 2017 tras el retiro de Pat McAfee.

El comunicado de Rigoberto Sanchez anunciando que tiene cáncer

«Como he dicho antes, siempre es el plan de Dios y siempre será más grande que mis planes. Estoy agradecido de estar rodeado de doctores que ayudaron a detectar un tumor cancerígeno antes de que se esparciera por todo mi cuerpo.

Tendré cirugía el martes y sé que no será un camino senicillo, pero sé que con mi increíble esposa apoyándome en el camino, junto a mis amigos y familia.

Desafortunadamente, hay cosas que no puedes controlar en la vida y esto es una de esas. No hay planes o preparación para este tipo de adversidades, pero como le dije a mi esposa, no podemos titubear. Lucharé para volver más fuerte que nunca.

Lamento que perderé tiempo jugando con mis hermanos de los Colts, pero sé que ellos lograrán mantenerse a flote. Los estaré viendo. Los amo a todos».