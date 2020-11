Ahora que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside el consejero Lorenzo Córdoba Vianello, emitió las reglas para que los actuales diputadas y disputados federales puedan buscar su reelección en las elecciones del 2021, de inmediato surgieron comentarios en las redes sociales acerca de que sí se atreverían a contender nuevamente, sobre todo los legisladores de Morena y sus aliados que fueron duramente criticados por aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PREF) sin tomar en cuenta las necesidades de la sociedad tamaulipeca.

Aunque el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, declaró ayer que promoverá la reelección de las y de los actuales diputados federales, como es el caso de Nohemí Alemán Hernández y de Erasmo González Robledo, quienes serán sometidos a una encuesta para ver el grado de popularidad que tienen y la posibilidad de que vuelvan a contender.

La primera dejó las filas del PAN apenas el pasado mes de septiembre para ingresar a la bancada de Morena, cuyo cambio no sólo fue muy criticado entre panistas que no la bajan de traidora, sino también no ha hecho nada sobresaliente en materia legislativa en favor de la sociedad tamaulipeca.

Del segundo, se esperaba más de él como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, sin embargo, prefirió ejercer sumisamente la “lealtad ciega” que luchar para que Tamaulipas recibiera más recursos en el 2021.

Los dos no podrían ser candidatos porque simplemente carecerían del necesario respaldo popular para lograr la reelección, sobre todo González Robledo que primero trató de engañar a la sociedad tamaulipeca con el cuento de que nuestro estado recibirá más recursos en el 2021 que los asignados este año, pero luego de una serie de críticas no lo quedó más que reconocer que efectivamente se dejaría de recibir poco más de mil 700 millones de pesos.

Con respecto a las y los otros diputados federales de la llamada 4° Transformación, es decir Olga Juliana Elizondo Guerra, Olga Patricia Sosa Ruiz, Adriana Lozano Rodríguez, Héctor Joel Villegas González y Armando Javier Zertuche Zuani, difícilmente podrían competir nuevamente por el descontento popular que hay en la entidad.

Y en caso de que se atrevan a buscar la reelección, entonces deberán de avisar primero a la Cámara de Diputados y luego al INE su deseo de volver a contender durante los primeros 15 días de diciembre y solicitar licencia antes del próximo 3 de abril.

De esta forma, las y los legisladores federales podrán participar en las precampañas que comienzan el 23 de diciembre, sin dejar de recibir sus remuneraciones y los apoyos que reciben, como es el caso de “asistencia legislativa” y “atención ciudadana”.

Esta situación cambiará en caso de que logren la candidatura para buscar su reelección, ya que sólo tendrán derecho a recibir sus dietas económicas como diputadas y diputados federales.

Por otra parte, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, generó una ola de indignación entre la sociedad mexicana luego de declarar que la pandemia del coronavirus le cayó “como anillo al dedo” a la 4° Transformación, puesto que en forma aparente se pudo constatar el desvío de recursos que había antes para atender las emergencias.

La señora Sandoval de Ackerman no de midió por tratar “de hacerle la barba” al presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que surgieron fuertes críticas en todos los sectores sociales porque ahora se cree que el contagio de más de un millón de mexicanos y de mexicanas, así como la muerte de casi 100 mil personas le cayó “como anillo al dedo”.

No es la primera vez en que la titular de la SFP se encuentra en medio del escándalo político, puesto que son varios los casos en que debería de aplicar la ley y no hace nada para castigar a quienes tratan de engañar a la sociedad mexicana, entre los que se encuentra la declaración patrimonial del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

A propósito, la sociedad tabasqueña le echa la culpa de las inundaciones que sufren en estos momentos a pesar de la defensa que hizo el presidente López Obrador, sobre todo después del pleito que sostuvo con el gobernador Adán Augusto López Hernández.

De regreso con el desliz de la señora Sandoval Ballesteros, no hay duda que hay gentes que en lugar de ayudar a la administración del presidente López Obrador lo perjudican enormemente, debido a que no cumplen cabalmente con sus obligaciones como funcionarios de la llamada 4° Transformación.

