Ciudad Victoria, Tamaulipas (9 de noviembre de 2020).- Debido a la falta de subsidios, las siembras del ciclo Otoño-Invierno 2020-2021, la superficie destinada para el establecimiento de diversos cultivos se reducirá hasta en un 50 por ciento, lo cual provocará un desplome en la producción de granos.

Ariel Longoria García, secretario de Desarrollo Rural del Estado, dice, que actualmente los productores deberían estar preparando sus tierra, pero se observa una gran cantidad de superficie que esta sin preparar debido a la falta de apoyos.

Los agricultores, dice, siguen a la espera de una respuesta favorable del Gobierno Federal, para que el grano de sorgo cuente con un precio de garantía el cual permita poder hacer frente a los altos costos de producción.

En cuanto a las hectáreas que podrían dejar sin labrarse, estimó que pudieran ser alrededor de 300 mil hectáreas al no disponer los campesinos de créditos, con lo que la producción vendría a la baja.

Ante esta situación existe mucha incertidumbre entre los productores al no tener un precio de garantía, donde una gran cantidad de ellos quedaran en cartera vencida al no cumplir con el pago de los créditos al estar sin recursos para hacerle frente.