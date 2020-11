Ciudad Victoria, Tamaulipas (25 de noviembre de 2020)- Contrario a lo expuesto por la mayoria de los funcionarios estatales, SEDATU reconoce profesionalismo de la SEDATU Federal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Subsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas, Gerardo Villaseñor Montes, destacó en entrevista la buena relacion que tienen con la dependencia homologa en el gobierno federal y destacó que son funcionarios profesionales que le saben al tema y que no son improvisados.

“Tamaulipas aunque no haya recibido recursos, tenemos una estrecha relacion con SEDATU y a cada cosa que nos invitan estamos con ellos por que al menos en mi area reconocemos que es una secretaría que esta bien organizada, esta conformada por pura gente que sabe, que es conocedora del tema, no son improvisados y creo que estan aportando algo interesante en materia de territorio”, expresó.

Contrario a lo expuesto por la mayoria de los funcionario estatales y el propio gobernador, Gerardo Villaseñor Montes, se mostró confiado a que la dependencia federal baje y subsane los recortes y la eliminación de fideicomisos como el motropolitano a traves de programas como los que se realizaron importantes acciones como las desarrolladas en los municipios fronterizos.

“esperemos que SEDATU a traves de sus programas de mejoramiento urbano como los aplico en Nuevo Laredo, reynosa y Matamoros al inicio de la administracion federal pueda seguir trabajando ese tipo de recursos y tendra mucho que ver de la cercania que haya entre la federacion y las entidades federativas y el trabajo que hayan desempeñado”, expusó.

En este sentido el funcionario estatal tambien lamentó la desaparicion de los 106 fideicomisos entre ellos el fideicomiso el cual traia consigo obras de desarrollo urbano en beneficio de los ciudadanos “La vocacion se dice que es para desarrollo regional, vialidades que tengan que ver no con vialidades internas, si no algo que conectara una posicion con irra de las zonas metroplotonas para un desarrollo integral, infraestructura hidrosanitaria, tiene que ver con la residencia que tenga que si con movilidades interiores interiores que puedan caminar peatones o que puedan rodar algun tipo de movilidad no motorizada”.