CDMX, México, 14 de Noviembre 2020. Tras el final del encuentro entre Pumas y Mazatlán FC, que terminó en victoria universitaria, quedaron definidos los ocho equipos invitados a disputar la Liguilla del Torneo Apertura 2020 de la Liga MX Femenil.

Tigres, Chivas, Monterrey, Atlas y América ya estaban clasificados, pero el conjunto universitario, Gallos Blancos y Pachuca sellaron su pase a falta de que termine la última jornada de la temporada regular.

¡ LAS INVITADAS ! Estos son los 8 equipos que se mantienen en la lucha por el título de la #LigaBBVAMXFemenil ¿Quién será el equipo campeón? #Guard1anes2020 #VamosPorEllas ⚽🎀 pic.twitter.com/vgJkklBDe7 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 14, 2020

Cabe destacar que Querétaro consiguió su pase a la Liguilla por primera vez desde el nacimiento de la Liga MX Femenil.

Hasta el momento, los enfrentamientos quedarían de la siguiente manera: Tigres vs Pachuca, Chivas vs Gallos Blancos, Monterrey vs Pumas y Atlas vs América.

Sin embargo, aún podrían cambiar las posiciones, que quedarán definidas hasta el próximo lunes 16 de noviembre cuando culmine la jornada 16.