¿Usted recuerda alguna acción que haya llevado a cabo en beneficio de los tamaulipecos la exdiputada federal y ex subsecretaria de gobernación, MERCEDES DEL CARMEN, PALOMA, GUILLEN VICENTE?, seguramente no, porque no existieron o nunca las vimos en su momento.

De ahí que propios y extraños se pregunten, ¿qué pretende ahora doña Meche?, así les dicen a las Mercedes aunque ella misma ha declarado que no le gusta ni que la llamen por su nombre sino PALOMA, el caso es que sigue la pregunta, ¿cuál es la intención de la exaspirante a gobernadora con tanto activismo en redes sociales?, ahora anda hasta promocionando atardeceres de Tampico cuando antes ni siquiera se percataba si amanecía u oscurecía para los oriundos de ese municipio, es más, mucho tiempo ni vivió ahí.

Quizá hoy MERCEDES DEL CARMEN no sabe ni cuantas colonias hay en Tampico pero es obvio busca estar vigente, aunque sea en las redes sociales, con la intención de que su partido, el PRI, la vea como una buena prospecta para el 2021, aunque sea para lo que ella un día dijo no le interesaba, la Alcaldía.

MERCEDES DEL CARMEN, Meche, Carmela, Paloma, o como guste usted decirle a la también hermana del Subcomandante Marcos, aparece en sus redes sociales hasta promocionando altares de muertos, ¿será que ella se siente muerta políticamente y busca como revivir?, es lo más seguro pues antes jamás mencionó siquiera algún pasaje histórico de Tampico o se le vio hablando de nuestras tradiciones.

Aunque bueno, también hay que reconocer que el PRI en Tampico no tiene mucho de donde echar mano, no se preocuparon por preparar nuevos cuadros y muchos de los que tenían ya emigraron a buscar otros horizontes, solo les queda una que otra carta vieja y desgastada como es el caso de MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE y quizá no les quede de otra, con todo y que ya no es lo mismo 50 años después, que postularle.

La verdad es que allá en Tampico es muy difícil que el PRI o MORENA puedan arrebatarle al PAN la alcaldía, guste o no JESUS NADER no está haciendo mal su chamba, de hecho hasta priistas y morenistas reconocen que está muy bien calificado y es altamente posible que, si va a la reelección, gane y con su triunfo arrastre a diputados federales y locales.

Por lo tanto, si MERCEDES llega a ser postulada por su partido puede ser que solo vaya a hacer el ridículo, quizá pueda hacer una campaña medianamente aceptable pero no pasara de ahí y, tristemente, será su final político.

Cierto es que EDGAR MELHEM, Presidente Estatal del PRI, hace su esfuerzo para que su partido resurja, pero esta difícil que pueda rescatar Tampico, MORENA tampoco tiene posibilidades de ganar en ese municipio pues las elecciones se ganan, además del trabajo que hagan las autoridades y quienes sean los candidatos, con estrategia y dinero.

Y en Tampico el PAN está bien posicionado, CHUCHO, aunque no es santo de nuestra devoción, se le reconoce que se aplicó en su chamba, tiene el poder en sus manos, es obvio que también tienen para invertirle a la campaña y aunque no cuenta con muchos estrategas propios ya tienen externos.

En tanto que el PRI carga con el costal de corrupción y desprestigio que le dejaron exalcaldes como MAGDALENA PERAZA y GUSTAVO TORRES, además en el partido no tienen dinero ni cartas o sangre nueva que sea garantía de triunfo y, lo peor, sus estrategas en el antes solido sur, esos que sirvieron y se sirvieron del tricolor, ya están contratados en otras plazas, por lo tanto el que ahora PALOMA ande tratando de vender su amor por Tampico y logre ser la candidata no servirá de nada, va perdida.

En fin, la situación es que últimamente, como si fuera verdad, MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE anda muy enamorada de su Tampico, en redes sociales está muy activa y aunque de lejos y de cerca se ve que lo que le mueve es la intención de participar en la elección del 2021, los tampiqueños se preguntan, ¿Qué quiere PALOMA?

Correo vida.diaria@hotmail.com,Twitter@VidaDiaria1,www.vidadiaria.com.mx