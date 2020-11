Cd. De México, 18 de Noviembre del 2020.- La telemedicina es una forma de tratar pacientes que existe desde inicios del siglo XX, y consiste en prestar servicios médicos a distancia. Llamamos telemedicina a un rango muy amplio de procedimientos, desde una consulta telefónica hasta cirugías complejas en las que un médico experto supervisa a distancia por medio de cámaras.

Sin embargo, a pesar de ser una práctica ya común, este año la telemedicina se convirtió de vital importancia, no solo para algunos pacientes sino para todas las personas que requieren de atención médica pero no quieren o no pueden salir de casa debido a la pandemia.

El miedo a contraer Covid-19 ha provocado que muchas personas eviten asistir a consultas médicas necesarias, empeorando su salud o prolongando su malestar. Por eso, ahora más que nunca se convirtió en una prioridad encontrar formas seguras y sencillas de recibir consultas médicas virtuales, y Hospitales Ángeles tiene la plataforma perfecta para hacerlo.