LOS SISTEMAS DE GOBIERNO Y ASPECTO Cultural Mundial, Se Refleja

En El Crecimiento y Disminución Del Coronavirus Del COVID 19, Acorde Al

Comportamiento De Las Ciudadanías y Sociedades Civiles De La Comunidad

Internacional, Así Como a La Suficiencia y Eficacia De Las Estructuras y

Limitantes Del Sector Salud De Cada Nación, Aparte De La Vanidad y La

Arrogancia De La Clase Gobernante Del Mundo, En Sus Tres Niveles De

Gobierno, Jugando Un Papel Principal, El Humano—Las y Los Gobernados—

Que Consciente e Inconscientemente, No Se Cuidan, Ni Cuidan a Sus Propias

Familias, Menos a Sus Semejantes Al No Seguir Las Indicaciones Preventivas

Para Evitar La Contaminación Del COVID 19, Unas y Unos Por Carecer De Lo

Mas Elemental Para Su Sobrevivencia y Otros Por Un Estúpido y Desafiante

Gusto que Fomentan Las Aglomeraciones y La Movilidad Que Son Las

Principales Aliadas de La Propagación De Tan Letal Virus Que En Breve

Tiempo Supera Los Millones de Muertes Causadas En Guerras Mundiales…

POLITIZAR UNA EMERGENCIA SANITARIA, Como Es La Del Coronavirus

Del COVID 19 Por Todos Los Actores Políticos, Tanto Gubernamentales, Como

Partidistas, Así Como De La Propia Sociedad Civil y Ciudadanía, “SON

CHINGADERAS”, Cuando Lo Emergente Tienen Que Ser, Desplegar Una

Campaña Eficaz Entre La Población y Concientizarla, Sobre La Gravedad y

Riesgo De Ser Contaminado Por El Maligno Virus Del COVID 19 y Así Evitar Al

Máximo Los Contagios y Por Ende, Hospitalización, Entubamientos y

Muertes, Aparte De Mejorar El Abasto de Medicamentos y Atención a La

Población Infectada, Independientemente de Dar Las Herramientas

Adecuadas a Los Trabajadores Del Sector Salud, Al Igual Que Una Retribución

Decorosa Por La Exposición De Sus Vidas…

La Falta De Concientización Del Sector Oficial a Los Habitantes de México y Tamaulipas en Especial, Con

Campañas de Convencimiento, Veraces y Oportunas Podrían Generar Que Se

Evitara La Movilización y Las Aglomeraciones, Con Mecanismos Adecuados y

Al Mismo Tiempo Buscar Que No Se Paralice El Sector Productivo, Al Tomar

Medidas De Disciplina Sanitaria Buscando Que La Economía No Se Paralice y

Fomente El Desempleo Que Genere Una Mayor Descapitalización Familiar,

Pero Para Ello, Tanto El Gobierno Federal, Como Estatal, Deben Hablar Con

La Verdad y Con Hechos, No Con La Simulación y La Mentira y así puedan

encontrar Confianza y Credibilidad en Mexicanas y Mexicanos, Tamaulipecas

y Tamaulipecos…

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Como Presidente de La República

y FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Tienen como un común

denominador, La Vanidad y La Arrogancia, En Lo Que No Coinciden, Es Que

Uno De Los Dos Es “Honesto” y El Otro Corrupto, Basta Con Comparar Las

Formas De Gobernar y Administrar El Erario Público, Municipal, Estatal y

Federal, Como Dejó Uno a La Ciudad de México, antes Distrito Federal y Otro

El Municipio de Reynosa Tamaulipas, Como Tiene Al Estado Tamaulipeco y El

Otro Al País…

Sin Duda Alguno, El Tabasqueño Busca La Trascendencia y El

Nativo de La Antigua Nueva Santander, La Riqueza Económica Con

Impunidad, algo parecido a lo que hizo en su momento EGIDIO TORRE

CANTU…Solo Que AMLO, apenas cumplirá Dos Años Al Frente De Los

Destinos De México y FJGCV ya Lleva Mas de Cuatro Años Al Frente de

Tamaulipas, La Pregunta…¿Qué Es Lo Que Ha Hecho El Mandatario

Tamaulipeco Por El Estado y Sus Habitantes?, La Respuesta La Tiene Usted…

POR OTRA PARTE El Importamadrismo Gubernamental Tamaulipeco Es Admirable, Primero Fue El Municipio

Matamorense Que Perdió Una Muy Grande Cantidad De Empleos Por La

Ineficiencia De La Secretaría Del Trabajo Del Estado. Con El Cierre Del Ingenio

Del Municipio de Xicoténcatl, Millares de Familiar de La Región, Pasan a

Formar Parte de Los Tamaulipecos Que Se Suman a La Crisis Económica que

agudiza La Pandemia Del COVID 19. La Capital Tamaulipeca Con La

Liquidación de Cientos y Cientos de Trabajadoras y Trabajadores de La

Maquila, por el cierre de una fuente de empleo, aunque con liquidaciones

conforme a La Ley, pasan a engrosar Las Filas Del Desempleo y de La

Descapitalización Familiar, Por Si Fuera Poco, El Gobierno De Los Vientos Del

Cambio en Tamaulipas de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA

Provoca Que El Empresariado Victorense, Paulatinamente Se Descapitalice

por culpa de caprichosos adeudos, mientras que empresas emergentes

reynosenses en La Capital Tamaulipeca, viven una boyante economía.

El Colmo, Los Trabajos Que La Comapa Victorense Realiza Para Renovar La Red

de Agua en El Primer Cuadro de La Capital Victorense, Los Hace Una

Constructora ajena a La Capital Tamaulipeca, por si eso fuera poco, “Los

Albañiles” tampoco son victorenses ni de los municipios aledaños, como

ellos mismos nos dijeron, Somos de “Reyno Aventura”—Reynosa—Su

Alimentación Es Variada y Al Gusto, casi, casi que podría decirse que a La

Carta, Con El Poder De Su Firma En Un Negocio—bueno, al menos victorense-

–piden una gran variedad de platillos, ellos no tienen la culpa, son

trabajadores y van a donde este el trabajo, así sea, fuera de su terruño de

origen…

Por Cierto Becas Para Escuelas Públicas como La UAT de parte Del

Gobierno De Tamaulipas, no existen, no así Para Las Escuelas Privadas, Aun

Cuando se Pueda Tratar de Algunas “Escuelas Patito”…Por Cierto, Ya Que

Hablamos De Escuelas Patito, La Universidad Del Gobierno Estatal En La

Especialidad de Seguridad Pública de La Que Tanto Se Enorgullece El

Gobierno De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Es “Una

Universidad Patito”, Ya Que Desde Hace Un Buen Tiempo, Por Parte De La

Secretaría De Educación Pública de La Federación, No Cuenta Con El Registro

De Validez Oficial De Estudios (RVOE), Si no Lo Cree, Nomas Métase En La

Página Oficial de La SEP de ESTEBAN MOCTEZUMA y ahí encontrará muchas

otras escuelas de educación superior “patito” como La Universidad De Las

Américas, entre otras, de La Capital Tamaulipeca, no así La de FRANCISCO

CHAVIRA MARTINEZ, Aunque Trampa, Pero Va a Misa…

LA DECENA DE GOBERNADORES PENDENCIEROS que enfrentan Al

Gobierno Federal de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, buscan curarse en

salud, saben que en pocas semanas sus corruptelas comenzarán a salir a la

luz pública y con tiempo, pretender victimizarse, para cuando salga a flote el

excremento de la corrupción y la impunidad en “Los Estados Que

Gobiernan”, Aun Cuando No Están Dentro Del INSABI, por seguir saqueando

Lo Que Fue El Seguro Popular y mantenerlo en sus entidades federativas, La

Federación No Negará El Servicio de Salud a La Población de Esos Estados de

La República, sobre todo cuando exista Una Vacuna Efectiva para enfrentar

Al Coronavirus Del COVID 19…

Los Pendencieros que andan con Cuentas Mochas En Sus Estados Que Gobiernan—de lengua me como un taco—Sin Rubor Alguno afirman que adquirirán suficientes vacunas contra El COVID 19,

Como que si ello fuese tan sencillo, en fin. Una Cosa Es La Adquisición de

Despensas y otra cosa, otra cosa, Según Conocimiento De La Federación Las

Despensas que Reparte El Gobierno Tamaulipeco, tienen un costo real

inferior a Los 200 Pesos, pero se factura cada despensa por El Precio de 700

pesos, si en breve en Tamaulipas se entregaran mas de 300 mil, La

Facturación Será Superior a Los 210 millones de Pesos, aun cuando el gasto

real, no rebase Los 60 millones, aparte de dar atole con el dedo y quedar bien

con quien reciba la despensa, casi, casi sin despeinarse El Gobierno De

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA se podrá embolsar 150 millones

de pesos. Los Gobernantes de Las Otras 9 Entidades Federativas hacen otro

tanto, pero con menor margen de ganancia para sus bolsillos…Lo antes

expuesto es tan sólo una pequeña muestra, De Lo Trácala Que Salió El

Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas. La Esperanza Que

Despertó FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA En Campaña, en 2016,

Hoy Es Una Decepción, Un Fraude, Un Engaño, Una Total Mentira, Ya Que El

Remedio Salió Peor Que La Enfermedad, Ya Que FJGCV, No Respetó y Mucho

Menos Cumplió Con La Palabra Que Empeñó a Mas de 700 Mil Ciudadanos y

Ciudadanas de Tamaulipas que Lo Hicieron Gobernador Constitucional De

Tamaulipas…

EN OTRO ORDEN DE COSAS LE QUIERO Decir Que En Tamaulipas,

Como Nunca, Entre Empresarios, Trabajadores y Quienes Deben Hacer

Opinión, La Prensa Tamaulipeca, Casi En Lo General, Vive Un Castramiento,

Al Encontrarse Prácticamente De Hinojos Ante El Cartel Político De Los

Cuernos Largos de Tamaulipas Del Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA

CABEZA DE VACA, Unos Por Gusto, Otros Por Tener Cola Que Les Pisen o por

así Convenir a Su Interés, De ahí La Práctica De Un Periodismo Domesticado

y Dócil de Doble Cara, Que Antepone El Interés Personal, Antes Que El Interés

Del Pueblo Tamaulipeco, Pareciera Que En El Sexenio Gubernamental Que

Ya Va De Salida, No Gustan Estar De Pie, Sino De Rodillas…Al Anteponer El

Estomago a La Neurona Crítica y Libertaria Con Veracidad y Objetiva, de ahí

la parcialidad de Las Crónicas Informativas y Políticas de Que En El Gobierno

Del Estado De Tamaulipas Todo Esta Bien y Todos Estamos Contentos, No Así

Con El Gobierno Federal…

SIN DUDA ALGUNA, LA CATASTROFE, Natural y Humana Del Estado

De Tabasco Es Algo De Lo Que No Debería Pasar y Mucho Menos

Hacerse…Contra La Naturaleza No Hay Defensa, Pero Si Aparte De Ello Se

Hace El Humano Cómplice, Entonces Si Que Está De LA CHINGADA, Creo,

Siento, Que El Sentido De Pertinencia Siempre Debe Anteponerse…Y Mas Si

Al Que Se Dañará Es El Mas Débil, El Mas Desprotegido. Lo De “PRIMERO LOS

POBRES” sólo es Un Slogan y a La Hora De La Hora, EL PEJE Se Hace Rosca Por

Un Narcisismo a Lo Pendejo…Los Tabasqueños Y El Pueblo Mexicano

Estuviéramos, Casi Incondicionalmente Con ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR si Hubiese Preferido Partirle La Madre A Los Trabajos De

Construcción De “La Refinería De Dos Bocas”, desviando kilómetros cúbicos

de agua para una cosa emblemática gubernamental y no condenas a millares

y millares de familias a ver como se destruye lo que les ha costado toda una

vida construir en medio de sus sempiternas pobrezas de pueblos originarios

y mestizaje desfavorecido que desde hace varias semanas y otras que les

faltan, viven en el agua y el fango, sin cosechas y animales domésticos

perdidos y a esperar mas de un año para comenzar de nuevo, pese a los tan

cacareados apoyos sociales, que aunque son paliativos, no son solución. Creo

AMLO debe darse tiempo Para Decir y Hacer Cosas, primero valorar, lo uno

y lo otro y luego decidir…

MIENTRAS LA ZONA TABASQUEÑA y Estados Circunvecinos, anualmente

sufren Los Embates De Las Lluvias y Huracanes, En Otros Estados De La

República, como pasa en Nuestro Tamaulipas y otras entidades federativas

norteñas como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, entre otros…No Soy Un

Perito En Cuestiones Hidráulicas, En Los Años Por Venir, a lo mejor, en menos

de una década, El Problema Del Agua Potable será un gran problemón, no se,

Aunque Para El Sureste Su Altitud Sobre El Nivel Del Mar no es tan alto, creo

que con la tecnología de hoy, de una forma u otra, a veces corriendo y otras

caminando, tanta agua de esa parte del Sur Del País Hace Falta En El Norte,

Creo Que En El Siglo XXI, no sería Imposible trasladar ese vital líquido Por

Gravedad por Cañones o con acueductos a Los Estados Norteños, Cuestión

de Hacer Un Gran Estudio Con Viabilidad, Lástima que Ya No Este Con

Nosotros El Ingeniero AMERICO VILLARREAL GUERRA, Me Diría Si Estoy Loco

o Que Si Mi Ocurrencia Podría Ser Posible. De Ser Posible, Creo que El

Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Podría Matar Dos Pájaros De

Una Sola Pedrada, Si Fuese Así, Que Ya No Pierda Tiempo, Junto Con Las y

Los Gobernadores Por Donde Se Hiciese Esa Especie De Canal, Que Incluso

Podría Ser Hasta Navegable, En Fin, No Soy Aficionado a La Mota, Lo Que

Digo Parece Una Marihuanada, Creo Que Es Algo Muy Difícil, Pero No

Imposible. Salí Con Dios, Sí no Regreso, Me Fui Con El Tan, Tan…