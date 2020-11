CD DE MEXICO, 14 DE NOV. DE 2020.- Para enfrentar el debilitamiento institucional que realiza el gobierno de Morena, Carolina Viggiano, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso contar con organismos constitucionales “efectivamente autónomos, lo que implica fortalecer sus presupuestos y evitar intromisiones en el nombramiento de sus integrantes”.

Al participar en la mesa redonda “La función de la división de poderes y los

organismos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en

México”, organizada por el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades

Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, A. C.

(COPUEX), subrayó que es evidente que se busca mermar la capacidad de acción

de dichos organismos, por medio de la reducción de sus presupuestos.

En compañía del diputado federal Pablo Angulo Briceño, Secretario Técnico del

Consejo Político Nacional del PRI, Carolina Viggiano detalló que las reducciones

presupuestales más significativas se han aplicado al Instituto Federal de

Telecomunicaciones (IFT), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales (INAI) y Comisión Nacional de los

Derechos Humanos (CNDH).

Por su parte, el diputado Pablo Angulo Briceño indicó que el intento de debilitar las

funciones de los organismos autónomos busca “acaparar el poder, ejercer un

presidencialismo sin contrapesos, sin ver por el bienestar de la República, y evitar

que el Poder Ejecutivo actúe sin restricciones”.

Consideró que la disminución de 954 millones de pesos a los organismos

autónomos, establecida en el Presupuesto para el 2021, es un “claro atentado”

contra éstos por parte del Poder Ejecutivo, que tiene una mayoría legislativa que

se cierra a discutir.

En su oportunidad, el Presidente del COPUEX, Luis Jorge Molina Piñeiro, destacó

que no existe división de poderes, si no hay una participación efectiva de las

fuerzas políticas. Es una obligación de los partidos, explicó, tener capacidad y

competencia, para no perder su esencia, ya que su obligación, en principio, “es

competir por el poder”.

En el evento, estuvieron presentes Patricia Nava Muñoz, Secretaria Técnica del

COPUEX, quien moderó el evento; Jesús Zambrano Grijalva, dirigente del PRD;

Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal de Torreón, Coahuila; y Cecilia

Romero Castillo, Secretaria General Adjunta del CEN del PAN.