El presidente del CDE del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, convocó los obreros cetemistas a integrar un frente común para detener los abusos del gobierno de federal, al tiempo de arengar a un “cierre de filas para construir juntos el triunfo del PRI en las elecciones del 2021, y así detener la eliminación de programas sociales, incentivos al campo y la estabilidad laboral”.

El pronunciamiento del líder del priismo tamaulipeco ocurrió ayer en Nuevo Laredo, al sostener un encuentro con dirigentes y estructura de la CTM, en cuyo desarrollo MELHEM SALINAS aseguró que “el triunfo del partido en las próximas elecciones se empieza a escribir, porque la ciudadanía está decepcionada del cambio que les ofrecieron en el 2018 y no les cumplieron”.

“El PRI pagó la factura de sus errores de corrupción y de alejamiento con la gente, y la gente tuvo su derecho de poder optar por otras alternativas políticas, lamentablemente, quienes confiaron en un cambio, sobre todo en el 2018 se han visto muy decepcionados, como el caso del sector obrero, que se ha visto no solamente afectado sino amenazado en sus derechos y conquistas laborales”, dijo.

Por eso, conminó a todos los secretarios generales adheridos a la Confederación de Trabajadores de México que dirige don FÉLIX ALBERTO ALEMÁN, a cerrar filas y construir juntos el triunfo del PRI en las elecciones del próximo año, para poder detener la eliminación de programas sociales, incentivos al campo y la estabilidad laboral.

“Hagamos un frente común con el único fin de que se detengan los abusos y que no siga habiendo reformas de manera unilateral que afecte los derechos de los trabajadores, mediante un activismo político en donde ustedes nos ayuden de manera responsable y objetiva, porque lo que estará en juego es más que una elección ordinaria federal, no es una coyuntura, es el destino del país en los próximos tres años”, enfatizó.

MELHEM SALINAS acudió al edificio de la central obrera acompañado del dirigente del Comité Municipal del PRI, JESÚS VALDEZ ZERMEÑO y el delegado especial del partido en el estado, ELISEO CASTILLO TEJEDA, a quienes felicitó por su atinada labor de buscar y retomar una relación de respeto, coordinación y diálogo con el sector obrero.

Luego resaltó la fuerza e institucionalidad del gremio cetemista, cuyos integrantes se declararon listos para regresar al PRI al gobierno.

DANIEL PEÑA, ¿PARA DIPUTADO FEDERAL?

Por cierto, en el evento priista “reapareció” el ex alcalde y ex diputado federal Daniel PEÑA TREVIÑO, dirigente del Sindicato de Electricistas, quien convocó a unificar criterios y voluntades en torno a la dirigencia del partido, a fin de que el actual gobierno ya no siga dañando la economía de los hogares de los trabajadores.

“Yo hago el exhorto para que estemos al pendiente del proyecto que encabeza EDGAR MELHEM en el estado y CHUY VALDEZ aquí en Nuevo Laredo, debemos unir fuerzas en lo que nos conviene a todos, porque en el territorio hay muchos diablos, muchas tentaciones, y a nuestra gente nos la roban en el territorio con dinero”, señaló.

Hizo un llamado a la lealtad al partido para seguir buscando el interés común, que es el bienestar de nuestras familias y del sector obrero.

“Estamos siendo agredidos y ofendidos, pero si no hacemos nada, nos van a seguir pateando, entonces necesitamos lograrlo con convicción y ponernos la camiseta del PRI”, abundó.

PELUCO, EL ‘PERFIL’ PARA MATAMOROS

Por cierto, EDGAR MELHEM SALINAS proseguirá su gira fronteriza mañana sábado en Matamoros, donde encabezará una agenda partidista con los sectores y la dirigencia del Comité municipal, que encabeza HÉCTOR SILVA SANTOS.

En Matamoros, la agigantada figura del líder estatal del sector popular del PRI, PEDRO LUIS CORONADO, se perfila sin dudas ni titubeos hacia la candidatura tricolor a la presidencia municipal, lo cual empieza a “aterrizar” entre las fuerzas vivas de la ciudad.

GONZÁLEZ RAUL, ¿POR LA LIBRE?

Nos lo comentaron ayer, pero en principio no dimos crédito a la versión, por considerarla peregrina y aventurada: ¿qué el ex secretario de Trabajo en el gobierno de EGIDIO TORRE, RAÚL CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA buscará ser candidato independiente a la alcaldía de Matamoros?

Fuentes responsables nos pasaron al costo la versión, con un añadido: su promoción sería, nos dijeron, para fracturar el voto del PRI y contribuir al fortalecimiento del (o la) candidato (a) del PAN a la presidencia municipal.

Esto es, en caso de ser hombre, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, y en caso de ser mujer, IVETT BERMEA, aunque a juzgar por el movimientazo que trae IVETT en la ciudad, todo parece indicar que ella será la elegida.

TAMAULIPAS-2022… “TIRO DE PRECISIÓN” DE MORENA

De otro lado, el llamado a la unidad formulado en Reynosa por HUMBERTO PRIETO HERRERA, y la convocatoria a integrar Una Gran Alianza rumbo al 2021, encierra el objetivo final de crear condiciones para ir por la gubernatura el 2022, para cuyo propósito el Movimiento de Regeneración nacional, ya trabaja.

En efecto, Morena tiene “focalizada” la gubernatura tamaulipeca como prioridad de prioridades, pero sabe que para lograrlo primero tiene que atravesar victoriosamente el 2021.

Y en eso están.

Ya hay pláticas de unidad en torno al 2021, para que los aspirantes a la presidencia municipal tomen acuerdos que privilegien el objetivo de objetivos: la gubernatura.

Así, considerando que en Reynosa existen siete candidaturas: [la alcaldía, cuatro diputaciones locales y dos federales], quienes están en el “arrancadero” están convencidos que más que el 2021, lo que Morena visualiza como su meta final es el 2022.

Los aspirantes a la nominación sostuvieron una reciente reunión en la que se tomaron los primeros acuerdos.

Y este fin de semana “aterriza” en Reynosa el súper posicionado diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien viene a Tamaulipas con las últimas novedades del flamante liderazgo político de MARIO DELGADO CARRILLO.

ZERTUCHE ZUANI será “mano” en cuanto a la organización de Morena en Tamaulipas.

Junto con el legislador federal sureño ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.

Júrelo.

ALIANZA MORENA-PANAL, ¿REGRESA EL CORPORATIVISMO?

Por cierto, no entendemos cómo es que Morena y el Partido Nueva Alianza suscribieron el compromiso político de ir como aliados a la elección del 2015, cuando nosotros suponíamos que el voto corporativo había quedado en la historia de las ignominias.

Es decir, PANAL no puede obligar al magisterio a votar por Morena de manera colectiva, pues esa es una forma de coercionar el voto.

Además: ¿con quién está el magisterio de Tamaulipas, es decir la Sección 30, cuando se supone que hay una alianza virtual entre el gobierno estatal panista y los maestros tamaulipecos?

¿Se romperá ese trato factual entre la Sección 30 y el gobierno del Estado, para integrar a los maestros a la operación política de Morena?

Está en chino.

MAKI REASIGNA PARTIDAS POR EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Vuelvo a Reynosa para compartirle que el Cabildo de la ciudad desahogó su Octogésima Segunda Sesión Ordinaria, presidida por la Alcaldesa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, el día miércoles 25 de noviembre del 2020.

Tres dictámenes fueron emitidos por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, en la Sesión a distancia, los cuales fueron aprobados por unanimidad mediante el voto del cuerpo edilicio.

– En lo referente a la autorización de Transferencias, Ampliaciones y Reducciones del Presupuesto de Egresos por Objeto del Fondo, FORTAMUN.

– En lo referente a la autorización de Transferencias, Ampliaciones y Reducciones del Presupuesto de Egresos por Objeto del Fondo, FISMUN.

– En lo referente a la autorización de Transferencias, Ampliaciones y Reducciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020.

Economías logradas en obras públicas, y rendimientos financieros permitieron la reasignación de partidas para utilizar esos recursos, que en su mayoría fueron destinados a la adquisición de lámparas del alumbrado público y con ello mejorar la seguridad de vialidades e infraestructura municipal.

Por hoy es todo.