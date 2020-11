En el espacio anterior adelantábamos lo que será el Presupuesto de Ingresos

2021 para el Municipio de Nuevo Laredo.

Y este mismo jueves “salió humo blanco” Ley de Ingresos del municipio para

el ejercicio fiscal 2021 por un monto estimado de 3 mil 336 millones 702 mil 090.89

pesos.

Con incremento de más de 7 millones de pesos en relación con 2020.

El Cabildo decidió que en la Ley de Ingresos 2021 en el apartado de

‘productos financieros’ se mantuviera en ceros por quinto año consecutivo, esto con

el objetivo de no endeudar a la ciudad.

La Ley de Ingresos del 2021 no trae incremento en impuestos para los

ciudadanos, por lo que no se afectará el bolsillo de la comunidad con más pago en

contribuciones.

En cuanto a la deuda pública que se recibió al inicio de la administración

municipal, Rivas Cuéllar menciona se ha logrado pagar poco más del 30% y se

buscan opciones para refinanciar créditos adquiridos en administraciones

anteriores.

Para el 2021 no se contará con el Fondo para Seguridad de 30 millones de

pesos y disminuirán en más de un 50% los recursos de Caminos y Puentes

Federales (CAPUFE).

Los 3 mil 336 millones 702 mil 090.89 pesos se componen por 397 millones

63 mil 431.35 pesos en impuestos, derechos por 31 millones 214 mil 361.08 pesos,

productos por 3 millones 557 mil 649.89 pesos, aprovechamiento 20 millones 831

mil 664.45 pesos, participaciones y aportaciones 2 mil 884 millones 34 mil 984.12

pesos.

Algo en lo que destacó Rivas Cuellar es CERO EMPRESTITOS a pesar del

buen historial crediticio.

Y aunque son “tentadoras” las ofertas, Rivas Cuellar dice NO.

Ya es suficiente carga la maldita deuda heredada por gobierno priistas.

Así las cosas, se mantendrá la obra pública que es un derecho ciudadano

para un mejor nivel de vida.

Aquí tuvo que echarse mano a lo que Rivas Cuellar denominó “reingeniería

financiera” para optimizar el recurso sin desatender las prioridades.

Salvo un milagro, la 4T podría resarcir los recortes y la austeridad.

Cosa difícil.

Habrá que esperar ahora el Presupuesto de Egresos para conocer las

prioridades en las que se gastará el dinero de “Juan Pueblo”.

PAQUETE ECONÓMICO 2021.– A unos días de que inicie la discusión del

presupuesto en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política (Jucopo)

pidió a la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Dulce María Sauri, solicitar a las

autoridades competentes un protocolo de seguridad y protección del recinto

legislativo.

En un acuerdo suscrito por los ocho coordinadores parlamentarios,

demandaron que éste sea implementado desde este 6 de noviembre.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Dulce María Sauri Riancho,

precisó que, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento

de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones inscritas en el orden

del día se envían a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la

Gaceta Parlamentaria.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 258 votos a

favor y 103 en contra la Ley de Ingresos 2021 que, con la reintegración de 33 mil

millones de pesos provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar, alcanzó un

monto total de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos para el próximo año.

La mayoría parlamentaria integrada por Morena, PT, PES y PVEM avaló así

la modificación que el Senado de la República hizo al proyecto para disponer de la

tercera parte del referido fondo y destinarlos a la compra de vacunas contra covid19.

IMPUESTOS.– El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) refirió que se va a

modificar la Ley Federal de Derechos para mantener la exención del pago de

derechos a los visitantes del extranjero que ingresan al territorio nacional vía

terrestre y su estancia no exceda de siete días; no obstante, “esta observación ya

se había realizado y dijeron que no y el Senado tuvo que enmendar la plana.

Tendrán que votar a favor.

…Y PUNTO.

