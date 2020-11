CANCUN, QUINTANA ROO, 9 DE NOV. DE 2020.- La periodista Cecilia Solís y el reportero Roberto Becerril resultaron heridos de bala esta noche luego de que elementos de la policía local dispersaron a balazos a manifestantes que protestaban frente a la Fiscalía General de por los feminicidios registrados en Cancún, Quintana Roo.

Medios locales detallan que Cecilia Solís resultó herida de bala en el pie izquierdo, mientras que Roberto Becerril sufre una perforación a la altura del hombro a causa de los disparos que se registraron esta noche en la protesta donde se exigía justicia por el asesinato de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, quien fue localizada sin vida dentro de bolsas de basura.

Mientas que Selene Hidrogo, reportera de grupo Sipse, fue brutalmente golpeada, resultando con lesiones de consideración y con su equipo de trabajo destrozado.

En primera instancia, los tres comunicadores fueron llevados a la Cruz Roja local; sin embargo, minutos después, los dos periodistas que resultaron con heridas de bala fueron trasladados al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para ingresarlos a quirófano.

MANIFESTANTES SON DISPERSODOS A BALAZOS

Manifestantes que exigían justicia y alto a los feminicidios en Quintana Roo, vandalizaron las instalaciones del Palacio Municipal de Cancún, donde en respuesta fueron reprimidos con detonaciones de armas de fuego con los que la autoridad los dispersó.

“Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, gritaban las y los jóvenes, en su gran mayoría entre los 20 y 30 años de edad que protestaban por el asesinato de mujeres como Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, cuyo cuerpo fue encontrado en dos bolsas negras, después de haber sido reportada desaparecida el sábado 7 de noviembre.

Luego de pasar por las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQROO), donde causaron destrozos, pintaron la fachada y prendieron fuego, los jóvenes dirigieron sus protestas al Palacio municipal. Ahí pintaron la entrada, rompieron los vidrios de las oficinas de la planta baja, nuevamente prendieron fuego y destrozaron todo a su paso mientras trataban de derribar la barrera que encontraron en la entrada.

“No se va a caer lo vamos a tirar”, gritaban a coro, mientras luchaban contra las mamparas de madera colocadas para protección de la entrada principal.

Sin embargo, a diferencia de lo sucedido previamente en la Fiscalía, la autoridad respondió con detonaciones de armas de fuego para dispersarlos. Al escuchar los disparos, los jóvenes corrieron a resguardarse. Inmediatamente elementos antimotines, efectivos de la Guardia Nacional y Policía Quintana Roo, ocuparon la entrada y parte de la explanada.

Los policías detuvieron a más de 20 jóvenes a quienes habrían trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

AUTORIDADES ESTATALES SE PRONUNCIAN

Respecto a los hechos de hoy, el Gobernador Carlos Joaquín González publicó en sus redes sociales:

“Desde el primer momento y hasta las últimas consecuencias trabajamos con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para dar con el o los responsables de feminicidios. Acompañamos en su dolor a los familiares y amigos de la joven Bianca Alejandrina y enfocaremos todos nuestros esfuerzos para que este crimen no quede impune. No pararemos hasta hacer valer la ley y que no haya impunidad para los feminicidas.

En mi gobierno logramos que el delito de feminicidio fuera reconocido por primera vez en la entidad, con lo que se creó la Fiscalía de la Mujer para castigar con todo el peso de la ley y las mayores condenas a quienes atentan contra la vida de las mujeres.”

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra publicó:

“Lo acontecido en Palacio Municipal de Benito Juárez es en todos sentidos inaceptable. Estoy ordenando una investigación interna y poniendo a disposición de la Fiscalía del estado toda la información para que haga lo propio. Con transparencia estaremos informando el resultado.”

Mara Lezama, presidente municipal de Cancún, reprobó todo acto de violencia y dejó claro que en su carácter de presidente municipal jamás ordenará ningún tipo de represión en contra de la ciudadanía.

“He dado instrucciones precisas para que se realicen las investigaciones correspondientes”, agregó.

Además, publicó un video en el que dejó claro que el municipio de Cancún no tiene a su cargo elementos de policía, ya que éstos están a cargo del mando único estatal, por lo que en breve presentará la denuncia correspondiente en contra de los elementos policiacos que actuaron de forma indebida, ilegal e inmoral.

De acuerdo a la Fiscalía del Estado, en lo que va del año en Quintana Roo se han registrado únicamente 12 feminicidios, de los cuales 9 fueron resueltos.