Ciudad Victoria, Tamaulipas (23 de noviembre de 2020).- La Secretaria de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, Cecilia del Alto no descartó la intervención de la iniciativa privada en la construcción de obras como carreteras, pluviales, acueducto e incluso hospitales a traes de -APP- (Asociación Pública Privada).

“Habrá que ver que proyectos pudieran ser factibles para que pudieran ser financiados, por un sistema como una app; el gobernador tiene varios proyectos, el estado tiene varias necesidades y ante eso la secretaria de finanzas que es quien revisa los esquemas de financiamiento podrá evaluar como mecanismo esa alternativa”, expresó.

Dijo que por el momento no hay nada concreto en ese sentido y en su momento será el Gobernador quien habrá de tomar este tipo de decisiones y las respectivas licitaciones “Si es ese es el esquema de financiamiento, primero hay que evaluar eso y lo tendría que evaluar la secretaria de finanzas, se podrá recurrir a alguna licitación, es algo que se licita como una obra pública, lo licita la Secretaría de Administración y en su momento se verá”.

En el caso especifico del proyecto de la carretara costera, la titular de obras publicas manifestó que no se justifica este tipo de intervención, pero no descartó contemplarse en este tipo de proyectos “Por el momento no se justificaría, tendría que haber suficiente trafico para armar una que se pudiera cobrar, es un segundo tramo, tu puedes llegar a ese destino por otra parte, pero es un tema que podría subirse al gobernador y en su momento decidir”, manifestó.

Cecilia del Alto, justificó la posible llegada de este tipo de financiamiento a las obras de Tamaulipas pues vendría a cubrir en parte los recortes de la federación para la construcción de las obras públicas de Tamaulipas.

“Nosotros la Secretaría sigue trabajando y gracias a Dios el Gobernador anticipadamente solicitó el otro financiamiento que esta esperando que se libere que podrá cubrir el hueco enorme que deja la federación al no brindarnos los recursos que requerimos”, detalló.