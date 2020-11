CIUDAD DE MÉXICO, 12 de NOV. DE 2020.- En la víspera de cumplir 67 años de edad, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores y fans no acudir a Palacio Nacional la noche de este jueves para llevarle serenata, como lo han difundido en redes sociales a lo largo de la semana.

Al agradecer el gesto de sus admiradores, el presidente de México recordó que la emergencia sanitaria por el Covid-19 continúa presente y es mejor quedarse en casa para evitar contagios.

«Me enteré por unos mensajes en las redes sociales que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata, yo no puedo impedirlo, pero no hace falta; tenemos que cuidarnos ahora porque la pandemia todavía sigue afectando y hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco, así como me quieren a mí, muchos, los quiero yo y hasta un poquito más» manifestó el presidente.

López Obrador dijo que por el momento es mejor los abrazos a distancia y que agradece el amor de la gente por apoyarlo en la transformación del país.

Adelantó que para celebrar un aniversario más de vida, comerá con su familia la tarde del viernes y posteriormente durante sábado y domingo regresará a su tierra natal para mantenerse actualizado del desarrollo de las inundaciones en esa zona y también en Veracruz y Chiapas.

«Voy a estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, mañana vamos a comer juntos y ya el sábado a seguir trabajando, es probable que vaya a Tabasco el sábado y el domingo y quiero ir también a Chiapas para ver a los damnificados y ver cómo se desenvuelven las cosas, que se hace con el plan marina y DNIII y ver cómo están las presas y cómo está la inundación» explicó antes de concluir el encuentro con los medios de comunicación.