Inglaterra, 26 de Noviembre 2020. En medio de la conmoción por la muerte de Diego Maradona, hubo una persona que todavía no perdona lo que le hizo y es Peter Shilton, el ex arquero de Inglaterra, que sufrió a Maradona en 1986.

En diálogo con Daily Mail, el ex arquero lamentó el fallecimiento de Diego pero también lo criticó duramente por lo hecho en aquella Copa del Mundo: «Me entristece su fallecimiento a tan temprana edad. Sin duda, fue el mejor jugador al que me enfrenté y mis pensamientos están con su familia».

Por otro lado, Shilton manifestó: «Mientras él corría para celebrarlo, incluso miró hacia atrás dos veces, como si esperara el silbato del árbitro. Sabía lo que había hecho. Todos lo sabían, excepto el árbitro y dos jueces de línea. Lo que no me gusta es que nunca se disculpó. Nunca dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón. En lugar de eso, usó su frase ‘Mano de Dios’. Eso no estuvo bien. Parece que tenía grandeza, pero lamentablemente no espíritu deportivo. Le habría estrechado la mano».

Lo cierto es que Shilton no perdona a Maradona ni en el día de su muerte. Para cerrar, el inglés recordó el segundo gol de Maradona: «Por primera vez en el partido, le dejamos correr y marcó. Fue un gran gol, pero no teníamos dudas: sin el primero, no habría marcado el segundo».