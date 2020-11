TAMPICO, TAMAULIPAS, 6 de NOV. de 2020..- Al menos mil 500 empresas de la zona de diferentes giros ya no podrán volver a abrir, esto a causa de la pandemia ocasionada por el Coronavirus, lo que

deja sin empleo a casi 5 mil personas que habitan en Tampico, Ciudad Madero, Altamira y

la región, hecho que genera una crisis económica que impedirá a los negocios reactivarse

pues de nada sirve que estén abiertas si al haber falta de liquidez no tendrán venta.

Así lo expresó el presidente de la cúpula empresarial del sur de Tamaulipas adscrita al

CIEST, (Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas), Jesús Abud

Saldívar, quien dijo que junto con las autoridades porteñas están analizando en dónde están

fallando que es lo que está generando que la curva de casos por Covid-19 no disminuya y

considera que todo a punta a la sociedad que sigue haciendo reuniones privadas sin cumplir

las medidas sanitarias.

«Necesitamos ver qué estamos haciendo cómo y qué podemos hacer desde la

responsabilidad de nosotros como empresarios para prevenir la curva de contagios.

Tenemos todos como empresarios y autoridades que aumentar las medidas preventivas y lo

que toca como sociedad es tener los cuidados necesarios para que ya no se den más

contagios», indicó.

El empresario de la rama de la construcción reconoció que en cuanto a números está muy

complicada la actividad económica que de acuerdo a las cifras que les han mostrado

disminuyó más del 50 por ciento en el sur de Tamaulipas.

«Se ha dado el cierre de un 4 por ciento de las empresas que ojalá sean cierres parciales y

que los definitivos que sí hay sean los menos», recalcó.

Hablando en números, Abud Saldívar señaló que se trata de al menos mil 500 empresas en

la zona de diferentes giros las que se espera que ya no puedan volver a abrir, sobre todo

Mipymes (Micros, pequeñas y medianas empresas).

Dijo que una encuesta que les han mostrado dio un dato interesante que tiene qué ver con la

mediana empresa, problemas que dijo, ya se sienten allí «y nos lleva a pensar que las cosas

van cuesta arriba, muy bien que estén abiertos pero ahora la pregunta es dónde está el

recurso para ir al consumo?»

Cuestionó dónde está el dinero para que la gente vaya a comprar a la tienda que está

abierta, «el tema ahora es la falta de poder adquisitivo».

El representante del sector empresarial puntualizó que allí es donde se refleja uno de las

más difíciles temas que hay que es el desempleo.

«Estamos hablando que por lo menos son tres empleos por cada empresa cerrada, hoy los

puestos de trabajo son el gran tema. Si bien es cierto lo más importante es la salud pero este

es tema que poco a poco es superado por los temas económicos. Hay una situación muy

delicada porque el empleo se ha ido perdiendo y no se puede hablar de recuperación de

empleo por más que se oiga, la cifra no lo dice así, lo que tenemos que hacer -en el peor de

los casos- es mantenernos como estamos, sería el mejor escenario y buscar la siguiente fase,

la 3, y para eso deben mantenerse los casos, que no aumenten», detalló Jesús Abud.

Reconoció que hay que reconocer que hoy la gente tiene desesperación por salir a buscar el

sustento, y que si hablan de festejos allí si pudieran actuar pero dejó en claro que hay

mucha gente que tiene que salir a buscar sustento.

«Tal vez sí se pueda hablar de alguna forma de sanción con mucha prudencia porque no son

los comercios ni restaurantes sino la gente, allí pudiera haber trabajo importante porque es

bueno que todos los negocios funcionen respetando las medidas que ya están puestas no

hay nada qué inventar pero en lo social tiene que haber algo que haga entender a la gente

que debe respetar las medidas sanitarias y allí es donde realmente estamos fallando como

sociedad es el punto todo apunta a las reuniones privadas», finalizó.