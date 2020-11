Desde el 17 de octubre de 1953, que fue reconocido el derecho al voto

y ser votadas, las mujeres como importante sector de la sociedad y que

cada vez hemos venido jugando un papel más decisivo en muchas de

las esferas y ámbitos de la vida pública, privada y social; sin dejar de

mencionar la valiosa tarea que históricamente junto al hombre inmensa

mayoría realizamos hacia el interior de los hogares, sobrevive una

asignatura pendiente: El tema de la paridad.

Si, así como lo lee: paridad. No caridad. Y esto a viene a colación, por

el acuerdo del INE en este rubro, emitido este viernes 6 de noviembre,

en cuanto a fijar los lineamientos para que en el proceso electoral de

2021 se postulen a más mujeres a los cargos de representación popular

siguiendo la regla del 50- 50.

Es decir de 15 Gubernaturas que estarán en juego, mínimo 7 de 15 los

partidos postulen a mujeres.

Al respecto, la escribidora reflexiono si en México con una cultura

machista y el patriarcado como parte de nuestra arraigada idiosincrasia;

no ha dejado llegar a muchas mujeres que dentro del hogar han

demostrado ser excelentes administradoras, con gran capacidad de

organización e impulsoras del éxito en favor de la familia como pilar de

la sociedad y que al mismo tiempo le da soporte desde la base al país,

no veo porque no puedan dirigir y tomar el mando más allá del recinto

de la casa.

Claro me refiero a las mujeres con vocación y deseo de participación en

el destino y buen rumbo de las ciudades y estados que habitan y donde

ellas también son ciudadanas activas. Razón por la que los partidos

deberán ponderar la inclusión de rostros femeninos en las boletas de

modo paritario, es decir con igualdad de oportunidad que los varones.

De que queden desde luego dependerá del trabajo y la capacidad de

cada una, en lo que el pueblo y los electores tendrán la oportunidad de

escoger entre hombres y mujeres en igual número la mejor opción para

representarlos.

La importancia de este asunto, va más allá del terreno de lo político, es

decir no se trata solo de si se tiene o no voluntad para incorporar a

mujeres en igual proporción que los hombres, sino además y

mayormente importante este tema trasciende al campo jurídico y la

justicia por el derecho humano a la participación que todo ser humano

hombre y mujer posee para ejercer su identidad, en áreas que en antaño

por el factor cultural en nuestro país, con mayor auge en determinadas

regiones han sido reservadas en exclusivo para los caballeros.

Entonces que en el proceso electoral del año que viene, se hayan

acordado que participen cuando menos 7 de 15 candidatas para los

cargos de Gobernador (a) es un aliento para las luchas por la igualdad

de género decretada por cierto en nuestra Constitución desde

precisamente también un noviembre pero de 1974. Es decir a 45 años

de distancia.

Luego entonces, la participación equilibrada de hombres y mujeres en

las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las esferas

de la vida, constituye una condición sine qua non para la igualdad. Por

lo que no cabe caprichosa resistencia dado que este cambio tarde o

temprano tendría que llegar. Y todo indica que 2021, así será.

Conviene mencionar que, en toda la historia nacional, únicamente 9

mujeres han ocupado el cargo de Gobernadora. Doña Griselda Álvarez,

quien fuera la primera (Colima). Después sobrevinieron 8 más, sin

ninguna hasta nuestros días presidenta. Beatriz Paredes Rangel

(Tlaxcala) Dulce María Sauri Riancho (Yucatán) Amalia García

(Zacatecas) Rosario Robles (D.F.) Ivonne Ortega (Yucatán) Claudia

Pavlovich (Sonora) Claudia Sheinbaum (Ciudad de México) y Martha

Ericka Alonso (+) Puebla.

Así que guste o no, el histórico acuerdo del INE, abonará sin duda a

cerrar la brecha de desigualdad a la participación real de las mujeres en

la política.

En pleno siglo XXI, con los cambios que se han presentado sobre todo

en este 2020, con asuntos no menos importantes como la salud pública,

la economía, el cierre de empresas, el desempleo y los miles de muertes

por Covid-19, que ha venido a replantear a nivel global las cosas. Por

ende, me pregunto a que está dispuesta la sociedad ¿Paridad o

caridad?

La autora es Máster en Derecho Público y doblemente Doctorada Honoris Causa. Abogada,

Catedrática, Escritora y Conferencista. Presidenta de Vive Mejor Ciudadano A.C. Comisionada

Nacional e Internacional de Derechos Humanos.