Desde siempre los diputados (salvo honrosas

excepciones) han sido vistos como inútiles,

mentirosos y serviles, y hoy que “podrían

quitarse la barra” mostrando interés por los

hombres y mujeres que les dieron el voto, les

dan nuevamente la espalda “metiéndole

cuchillo” al presupuesto de Tamaulipas para el

2021.

Y es tal el cinismo de esos “levantadedos”

que hacen planes para buscar otros cargos de

elección popular, y volver al distrito o municipio

–algunos lo harán por primera vez– porque no

volvieron a pararse y menos atender los

reclamos populares.

Que lastima que esa sea la calidad moral que

muestran los legisladores, y que no les importe

inclinar la cerviz con tal de poder seguir en la

nómina.

Solo que ahora los ciudadanos conocen muy

bien el valor de su voto, y no volverán a

prestarlo a quienes no han sabido

corresponderles no solo como gestores de

necesarias obras, sino como sus representantes

en la más alta tribuna de la nación.

Sin embargo muy caro le resulta al pueblo esa

pandilla legislativa, que quiere seguirle dando

tarascadas al presupuesto sin importar lo que

tengan que hacer, buscando el visto bueno de

sus padrinos políticos que no es lo mismo que el

aval popular que debieran tener los que se

ostentan como representantes del pueblo.

En otro orden el senador Américo Villarreal

Anaya ha estado sumando simpatizantes a su

proyecto de ser candidato a la gubernatura con

la camiseta de MORENA, con inconformes con

el que fuera candidato a la dirigencia de ese

partido y después declino Alejandro Rojas Díaz

Durán.

También quieren utilizar esa misma camiseta

el Director de RTC Rodolfo González

Valderrama, el funcionario de Gobernación

Héctor Garza González y el Delegado Federal

José Ramón Gómez Leal, entre otros.

bladijoch@hotmail.com