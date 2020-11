Algunos podrían pensar que no hay razón para ser amables con alguien a quien no conocen,

o simplemente no desean gastar “energías”, esforzándose en mostrar algo de amabilidad

ante personas que no son cercanas o significativas en sus vidas.

Lo cierto es que tener acciones de bondad, mediante sencillos actos de cortesía y

educación, no cuesta mucho y, en cambio, puede traernos muchos beneficios.

Y aunque en el mundo actual la amabilidad sea un valor que no todos expresen, las

acciones que ella motiva en las personas tienen el poder de enriquecer nuestras relaciones,

de hecho si conociéramos las ventajas que tiene el ser amables, sin duda modificaríamos

algunos hábitos o actitudes para lograr ser más cortes con quienes nos rodean.

Vea esto, cuando muestra su amabilidad a las personas con las que se encuentra

diariamente, es inevitable recibir de ellas una sonrisa e incluso palabras de agradecimiento,

además de que puede alegrarles el día o incentivarlos en algo, mientras usted mismo es

motivado a privilegiar la cortesía.

Ahora bien, y si por algún motivo no recibe respuesta a sus actos de afables, siga

persistiendo en hacerlo, ya que nunca sabrá quién ha tenido un mal día o atraviesa un

grande dolor.

Lo que sí le puedo asegurar, que deba saber es que los detalles de cortesía nunca se olvidan

y tarde o temprano sabrá que han valido la pena, además gana ventaja, paciencia y se

fortalecen las relaciones humanas.

Amable lector, considere que una persona amable es capaz de ser paciente, tolerante y

respetuosa ante los defectos de otros, podrá reconocer sus virtudes y estará abierta al

aprendizaje mutuo.

Sin duda alguna, esto enriquecerá sus relaciones con los demás y gozará de una mayor

aceptación a donde vaya, y es que la clave de esta nobleza, es el amor, pues sólo quien

ama logra ser más positivo y optimista ante la vida.

Tomemos en cuenta, que los seres humanos quienes son afables demuestran nobleza en

sus corazones y logran perdonar a quienes les han lastimado, esto es algo que muchas

personas agradecen y pagan con lealtad absoluta.

Si usted, hace de la amabilidad una regla de vida, los demás le valorarán por sus

sentimientos y no por lo que pueda ofrecerles, aparte de que tiene ventajas ser bondadoso

y cortés en nuestra salud emocional, física y espiritual.

Seguramente, que todos en alguna ocasión, cuando hacemos algo por los demás, nos

sentimos bien y somos más optimistas y felices, lo que contribuye a mejorar nuestra salud,

pues cuando empieza a tratar a los demás como le gustaría que así fueran con usted, su vida

será diferente.

Investigaciones científicas afirman que hacer cosas buenas por las personas genera un

aumento significativo en los estados de ánimo positivos de quienes los implementan

generando salud física óptima

Conozca usted, que los actos de bondad, liberan óxido nítrico, el cual dilata los vasos

sanguíneos reduciendo la presión sanguínea, esto protege al corazón de daños.

Se genera una sensación física distinta cuando se hacen actos de amabilidad, la mayoría de

las personas mencionan que se sienten más llenos de energía, tranquilos y con mejor

autoestima.

Aunado a esto, suceden cosas buenas en la bioquímica cerebral, ya que genera serotonina,

un neurotransmisor que da la sensación de satisfacción y bienestar, lo que significa que

cambia el cerebro de manera que le hacen sentir mejor, de manera natural.

Actívese en su esfera afectiva, sea amable a través de una sonrisa, unas palabras de

agradecimiento, motivación o un poco de respeto en su trato, hoy es un buen día para ser

feliz, cortés, dulce, amable.

Usted puede hacer la diferencia en la vida de otros, desarrolle y cultive la amabilidad con

pequeños detalles y un corazón abierto para dar y recibir, sin duda podrá disfrutar de un

mejor trato, unas relaciones saludables y edificantes y estarás contribuyendo a un mundo

más feliz.

Un hombre sabio es entendido y sigue las enseñanzas de Dios para poder seguir hacia

adelante, más el necio con palabras ásperas insulta, busca problemas, y vive cuestionando

lo que el obediente dice.

Proverbios 15:1

“La blanda respuesta quita la ira; más la palabra áspera hace subir el furor.”

Hasta la próxima.

