CIUDAD DE MÉXICO, 27 DE NOV. DE 2020.- Las personas que tuvieron Covid-19 y que fueron dadas de alta, deben de continuar con el cumplimiento de las medidas sanitarias debido a que aún se desconoce el nivel de inmunidad que prevalece en los pacientes recuperados del Coronavirus.

“La recomendación sigue siendo no bajar la guardia, seguirse cuidando y mantener las medidas de sana distancia uso de cubrebocas, gel alcohol y lavado de manos, aun cuando la persona ya haya estado enferma, haya afortunadamente resultado bien su proceso y se ya convaleciente que no tenga prácticamente nada, la recomendación es para todos porque no sabemos, todavía desconocemos varias cosas y comportamientos de la enfermedad”, señaló Oliva López, secretaria de Salud de la CDMX.

La titular de la secretaria de Salud capitalina comentó que hasta el momento no se han documentado con rigurosidad los casos de pacientes reinfectados, aunque se sabe de algunos, de ahí la importancia de mantener los cuidados adecuados.

Por otra parte, indicó que en la ciudad continúa la campaña de vacunación anti-influenza. Dijo que por parte de la Sedesa ya se han aplicado 800 mil dosis y a la fecha son mínimos los casos que se han presentado de esta enfermedad.

“El monitoreo a través de las Unidades Centinela de Vigilancia de Enfermedad Respiratoria, ha identificado en estas unidades un caso de influenza y de los casos hospitalizados del monitoreo que realiza el C.C.I.N.S.H.A.E. y solamente menos de 20 casos”, añadió.

Mencionó que en este tiempo en donde se han incrementado los contagios por Covid-19, la influenza aún no representa un problema, no obstante, señaló es necesario que los menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con alguna comorbilidad acudan a su Centro de Salud o a su clínica para aplicarse la vacuna.