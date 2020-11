ESTADOS UNIDOS.- Sabado 14 de Noviembre del 2020 Las gobernadoras de Oregon y Nuevo México ordenaron el viernes fuertes medidas restrictivas por la reciente ola de infecciones de coronavirus que está alcanzando nuevos niveles en todo Estados Unidos.

“Estamos en una situación de vida o muerte, y si no actuamos de inmediato, no podemos proteger las vidas, no podemos seguir salvando vidas, y aplastaremos completamente nuestro sistema de salud e infraestructura actuales», dijo la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, al imponer una orden de permanecer en casa durante dos semanas.

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, ordenó un “congelamiento” de dos semanas a partir del miércoles, según el cual todos los negocios tendrán que cerrar sus oficinas al público y ordenar que se trabaje desde casa “en la mayor medida posible».

Aunque la mayoría de las tiendas en Oregon permanecerán abiertas, los gimnasios, los museos, las piscinas, los cines y los zoológicos serán obligados a cerrar, y los restaurantes y bares sólo podrán servir comida para llevar. Las reuniones sociales estarán restringidas a seis personas.

La gobernadora advirtió que los que infrinjan las restricciones podrían enfrentar multas o arrestos.