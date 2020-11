Hace muchas décadas se hablaba de ‘poderes’ en nuestro país, se entendía que eran el

Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. En realidad, ese debía ser el orden de importancia

jerárquica, pero en un juego de ideología nos metieron en la cabeza desde niños, en primera

instancia el Poder Ejecutivo y fue la escuela el vínculo de alienación perfecta.

Los tiempos cambian y apareció el 4º Poder: la prensa. Surge con esta categoría

porque los políticos de entonces se percataron de que la Vox Populi llegó a los medios de

comunicación masiva con mucha credibilidad, por lo que la misma prensa se vuelve tan

poderosa que ha sido capaz de quitar a gobernadores y hasta un presidente.

El ocultamiento y la falsa información, más el nacimiento de internet, empoderó a los

ciudadanos con un simple celular, por lo que las autoridades seleccionaron a los periódicos

y periodistas que tuvieran ciertas audiencias para firmar convenios de trabajo en la

promoción de imagen y publicidad.

El cuarto poder, la prensa, dejó ese escaño y por algún tiempo quedó acéfalo, aunque

dicho sea con verdad, los tres poderes de la nación han continuado y muy limitados a la

opinión pública, que es quién por muchos medios oprime y sojuzga a los políticos.

En este tenor nacen los grupos de ciudadanos como adversarios, contras y represores

urbanos en las calles de importantes ciudades como la capital de la república,

particularmente frente a actos del gobierno.

Los anarquistas es un grupo que se percibe como jóvenes, siempre cubiertos del

rostro -y no por la pandemia- que se han caracterizado por su forma agresiva de participar

en diferentes contextos.

En la clasificación de grupos de manifestantes profesionales del país, surgieron varios

identificados del ‘sexo débil’ que, exigiendo respeto, dignidad, justicia, mejores

oportunidades, igualdad de sexos, etc., etc., han provocado desórdenes mayúsculos, pero

como son ‘indefensas’ mujeres, las mismas autoridades uniformadas y no uniformadas, les

han disculpado de sus fechorías.

Las feministas, como se han autonombrado, lo mismo bloquean una calle, avenida o

carretera, que aparecen desnudas o semidesnudas en la vía pública gritando solas o en

grupo alguna consigna a sabiendas que no les detendrán y cuando mucho les aplican una

multa económica leve y las sueltan, para ‘seguir trabajando’.

En este sentido se ha especulado de que algunos grupos pertenecen a una nómina

gubernamental o privada, sobre todo de políticos encumbrados que se distinguen como

“apaga fuegos” pero que en realidad ellos son quienes dan las órdenes.

El martes pasado, a la víspera del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia

de Género, en los medios periodísticos corrió la versión de que 13 jóvenes mujeres fueron

citadas por la Fiscalía General de la Ciudad de México como acusadas de robo, daño a la

propiedad y lesiones.

Las acusaciones se dan por la participación que tuvieron en manifestaciones

feministas, según expedientes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX donde está

registrado que la Policía de Investigación (PDI) conformó carpetas con los “trabajos de

inteligencia, gabinete y campo”.

Las investigaciones registran daños a diferentes instalaciones, saqueos de tiendas

departamentales y diversos comercios, en diversas manifestaciones en el Centro Histórico

de la Ciudad de México.

De las 13 citadas, según la Fiscalía, solo se presentaron nueve, identificando que

algunas pertenecen a la organización Bloque Negro o han estado en el edificio de la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tomada desde el 4 de

septiembre para alojar a víctimas de violencias machistas.

La abogada de las indiciadas, Gloria Méndez, acudió como representante legal y

cuestionó el trabajo de la Policía pues dijo, “…inició las investigaciones a partir de un

perfil de Facebook que estuvo publicando los datos personales de varias chicas y en

realidad no hay pruebas contundentes.”

“Por lo que pudimos revisar, en realidad no hay ningún elemento que sostenga estas

imputaciones. Nos queda claro que las compañeras son inocentes. Están criminalizando la

lucha feminista y eso nos queda más que claro porque en el contenido de la carpeta refieren

contenido de sus publicaciones personales en redes sociales como Facebook.” Declaró la

licenciada en derecho.

La reflexión legal de Gloria Méndez pone en entredicho la chamba de la Fiscalía de la

CDMX al rechazar las acusaciones y de catalogarlas como inocentes, pues encuentran la

convocatoria de solidaridad y de movilizaciones y por ello no debe considerarse una

persona violenta que merezca ser investigada.

Se sobrentiende por consecuencia que las feministas ni siquiera ingresaran a la cárcel,

pues la misma policía, al no actuar en el momento de la comisión de los delitos, ahora

pareciera no son suficientes las pruebas de cargo.

¿Impunidad… injusticia… complicidad… complot… corrupción…? Es la 4 – T