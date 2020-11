En cuatro puntos concluyentes, la Alianza Federalista de Gobernadores propuso en un extenso documento dirigido al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, posponer la discusión y el debate sobre el Sistema de Coordinación Fiscal y concentrarse en el presupuesto 2021, bajo la premisa de que ningún estado reciba menos recursos que el 2020.

Para conseguirlo, la AFG planteó:

• Hacer la distribución geográfica de recursos pendientes (INSABI, SCT)

• Garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura, que tengan un impacto sobre la reactivación económica de los estados

• Generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de la Recaudación Federal Participable, usando remanentes de operación del Banco de México, o subejercicios del PEF 2020 y 2021.

• Creación del Fondo para atención de emergencia sanitaria COVID-19 en entidades federativas para compensar el impacto que los gastos por Covid-19 tuvieron en las finanzas estatales en 2020 y que la Pandemia seguirá teniendo en 2021.

En la propuesta, los gobernadores aliancistas exponen al Presidente LÓPEZ OBRADOR, que “el debate sobre el Convenio de Coordinación Fiscal es de primordial importancia para la estabilidad financiera de las entidades federativas y su capacidad futura para cumplir con sus obligaciones de proveer un entorno adecuado para la inversión y el desarrollo económico en sus territorios. Sin embargo, una reforma integral al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal –aducen– será un proceso de más largo aliento, que probablemente requerirá también el análisis de una reforma fiscal que aumente los recursos disponibles para distribuir”.

El documento, hecho en forma epistolar, constituye un adelanto de la Agenda tentativa de los gobernadores en su audiencia con el Presidente LÓPEZ OBRADOR, todavía en proyecto en la oficina de la Presidencia de la república.

CADA QUIEN SU ENCUESTA

Por cierto:

¿Ya lo consultaron a usted?

Si no, espérese.

Le llamarán por teléfono preguntándole su preferencia sobre distintos personajes de la vida social y política de Reynosa, para la presidencia municipal.

Sobresalen dos: el muy bien posicionado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Diputado GERARDO PEÑA FLORES y el joven presidente del Patronato DIF Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ.

Mencionan otros nombres, pero con menos posibilidades.

Los encuestadores sugieren también a la Diputada OLGA GARZA RODRÍGUEZ, presidenta del comité municipal del PRI.

… Pero hasta ella misma se descarta.

Alguien habla de la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, pero, aunque nosotros sabemos que la distinguida y muy posicionada dama ha dicho no, también tenemos noticias de que, al último, no desdeñaría contender.

¿NOHEMÍ ALEMÁN?… ¡vaya usted a saber!, aunque tenemos entendido que la artillería –¡política, por supuesto!– podría hacerla blanco en cualquier momento.

A nivel de territorio, aquí en Reynosa, los operadores albiazules esperan una Negociación-De-Alto-Nivel que marque rumbo y destino.

… Que rompa el hermetismo y Arroje-El-Nombre.

Hay confianza en Una-Negociación-De-Último-Momento.

Porque El-Factor-De-Armonía suprimirá la tensión y facilitará la distribución de posiciones, con preparación para el futuro.

Que es lo que finalmente está en juego.

No el 2021.

Sí el 2022.

INTENSA ACTIVIDAD BAJO LA SUPERFICIE

Todavía no se dan los Tiempos-Políticos, es cierto, pero bajo la superficie hay un intenso activismo rumbo a la inminente selección interna de candidatos al 2021.

Todos los diputados de todos los partidos están en precampaña: unos para dar el salto cualitativo hacia el siguiente puesto; otros, en busca de su reelección.

Y como los diputados locales y los federales tienen la posibilidad de reelegirse, unos y otros se topan en territorio haciendo “talacha” para lo que viene.

Menudean los legisladores del PAN y de Morena, pues unos y otros buscan aparecer en la boleta electoral del 2021: la mayoría de ellos buscan alcaldías.

Es decir, mando y presupuesto.

El Código electoral es muy claro en cuanto a la calendarización de actividades: el proceso interno de selección de candidatos ya toca a la puerta.

Los propios líderes de los partidos ya organizan sus protocolos de selección; unos y otros valoran sus “activos”; pulsan el territorio y realizan visualizaciones de territorio, calculando el poder potencial de sus adversarios.

Y el tiempo avanza.

¿“BETICO” A MORENA?

Por supuesto que la posibilidad de que el ex alcalde de Reynosa, HUMBERTO “Betico” VALDÉZ RICHAUD, solicite ingreso al partido del Presidente LÓPEZ OBRADOR, no se descarta.

Por supuesto que no, habida cuenta de su larga y muy anecdótica carrera política en los distintos cargos que ha ostentado.

Pero, de ahí a que se le considere [pre] candidato de Morena a la presidencia municipal de Reynosa, hay una barbaridad de distancia.

Primero porque, de confirmarse su adhesión a Morena tendría que hacer fila para aspirar, de perdido, a una suplencia de regidor.

Y no más, porque en la fila ya hay otros que llevan tiempo haciendo puntos y méritos para ser vistos por la dirigencia nacional de Morena y porque, además, con la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, otros son los favoritos para la selección interna rumbo al 2021.

Con el muy [re] posicionado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI por delante, pues recuerde que el legislador federal por Reynosa se definió a tiempo por MARIO DELGADO CARRILLO y fue, además, el legislador anfitrión –¡en Tamaulipas!— de aquella visita promocional que hizo MARIO en campaña, pues fue en Reynosa, cabecera del distrito de ZERTUCHE, donde se organizó la recepción al hoy líder nacional del partido del Presidente LÓPEZ OBRADOR.

Sin considerar, por supuesto, a otros “activos” de Morena que llevan meses en la “talacha” partidista, como el diputado RIGO RAMOS ORDÓÑEZ, o el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA, cuya oficina de asistencia social ubicada en el corazón de Reynosa, está dando magníficos resultados en apoyo a los sectores vulnerables de la sociedad reynosense.

O el abogado MARCELO OLÁN MENDOZA, el exitoso profesionista de cuyo altruismo filantrópico todo Reynosa da fe y constancia, sin contar a “tapados” y “tapadas” que se sienten con méritos para aspirar a una nominación.

Pero, como dijo ARMANDO en su más reciente conferencia, en Reynosa son 7 posiciones en juego.

¿Por cuál iría “Betico”?

MAKI ENCABEZA EN ‘BALCONES’ “RESCATANDO TU BARRIO”

Enfocado a proporcionar los servicios del Gobierno Municipal a las familias de Reynosa, el programa «Rescatando Tu Barrio», arribó al fraccionamiento Balcones de Alcalá, donde se desarrollaron diversos trabajos de rehabilitación de calles, fumigación de viviendas y áreas públicas.

Como representante del Ayuntamiento, la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, encabezó las dependencias municipales que atendieron las necesidades de las familias que habitan en hogares de las calles Parque de los Laureles y Parque de los Olivos.

«Les pido por favor que saquen los cacharros, que no tengan agua estancada, no solamente tenemos riesgo de COVID-19, también Dengue y necesitamos evitar esa situación, así que por favor ayúdenos sacando los cacharros de su casa», explicó la Presidente Municipal.

