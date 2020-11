LAS VICTORIAS ELECTORALES FEDERALES, Estatales y Municipales

Del 2021…Se Construirán Con Conciliación y Negociación, Con Respeto a La

Palabra y Sin Doble Cara, Primero Al Interior De La Partidocracia y Luego Al

Exterior, Con Candidatas y Candidatos Que Sean Un Común Denominador,

Primero En Lo Interno De Sus Institutos Políticos y Luego Hacia La Ciudadanía.

La Confianza y Simpatía Que Despierten En El Electorado, Será Su Gran

Fortaleza Popular, sobre todo si se trata de personas que son congruentes

con Lo Que Dicen y Con Lo Que Hacen y no sólo Unos Vividores De La Política.

LA IMAGEN, ACCIONES Y HECHOS, De Los Gobernantes de Los 3

Órdenes De Gobierno Junto Con El Trabajo De Los Servidores Públicos de Los

Tres Niveles Gubernamentales y Sobre Todo, Su Compromiso y Respeto a Su

Palabra, Debe Ser Un Buen Aval, Para Que Sus Correligionarias y

Correligionarios cuenten con El Voto Popular…Si Los Gobernantes, sobre

todo, los De Nivel Estatal y Municipal se atienen a que con el gasto de dinero

público invertido en Estructura y Aparato Político-Electoral mantienen

esclavizado el sufragio en bajas votaciones, tal como ocurre en comicios

estatales y municipales (Diputaciones Locales y Presidencias Municipales),

Como Las Elecciones Locales de 2019 y 2020, se equivocan, En El 2021 La

Votación Superará con Facilidad El 60 por ciento Del Padrón Nacional de

Electores, al igual que en Los Padrones de Las Entidades Federativa y

Municipio de México…

LAS ALIANZAS POLITICO-ELECTORALES en 2021, Tanto Legales Como

De Facto, serán La Constante, tanto En Lo Federal, Como En Lo Local. MoReNa

y El Presidencialismo de La Cuarta Transformación De México de ANDRES

MANUEL LOPEZ OBRADOR…Para Los Amantes Del Neoliberalismo y Que

Detestan El Aroma Del Nacionalismo Las y Los Candidatos de MoReNa a

Diputadas y Diputados Federales a Gobernadora o Gobernador, Diputado y

Diputadas Locales y Presidencias Municipales, Son Los Enemigos A Vencer,

Principalmente por Parte Del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, De Los

Cuatro, Ganando o Perdiendo, El único Que Pierde Es Movimiento Ciudadano

Que Es Un Instituto Político En Crecimiento, Mientras Que Los Otros Están y

siguen a La Baja, En Lo General, Aunque En Lo Particular, se atrincheren En

Las Entidades Federativas y Municipios Donde Son Gobierno, como es El Caso

De Tamaulipas. El Desempeño Gubernamental Estatal y Municipal será clave

a La Hora De Votar, Las y Los Electores en La Urna Electoral Manifestaran Su

Conformidad o Inconformidad con sus gobernantes, fenómeno al que no

escapa La Autoridad de La Federación, que sea como sea, en la actualidad sus

bonos no son malos, sino todo lo contrario, si se comparan con los de sus

adversarios que dejaron Una Nación Hipotecada y Empobrecida, así como

con una Herencia, Con Un Crecimiento Sostenido de Sangre y Muerte que El

Lopezobradorismo aun no puede frenar y mucho menos terminar por el

altísimo arraigo de Corrupción e Impunidad que no se puede desterrar de un

plumazo en La Estructura y Aparato Gubernamental de La Federación y

Menos en Los Estados y Municipios de La República…

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Como Presidente de La República

Mexicana, espera que Legalmente JOE BIDEN sea declarado Presidente De

Los Estados Unidos de América para dar su beneplácito por tan importante

Victoria Electoral. Reconociendo Hasta Ahora a DONALD TRUMP, Como

Mandatario Nacional del País De La Bandera De Las Barras y Las Estrellas Del

TIO SAM, acogiéndose al pensamiento Del Benemérito De Las Américas…No

Hay Que Olvidar que a TRUMP le quedan cerca de Dos Meses como

Presidente de Los Estadounidenses, con su carácter felón y desfachatez

delictiva, aun puede hacer muchas cosas de impacto negativo a nivel

internacional y en lo corto a México. El Tabasqueño, sea como sea, pareciera

que su relación con El Mandatario Nacional de Gringolandia, Es Buena, Al

menos es lo que se nota por fuera. A BIDEN Desde Hace Una Década Lo

Conoce, Los Dos, En El Tercer Intento de Ganar Una Elección Presidencial lo

lograron. JOE en las primeras dos ocasiones compitió por La Candidatura

Presidencial Del Partido Demócrata, no lo logró, pero La Tercera Ves Si y de

Pilón, Ganó La Elección Presidencial…Si DONALD TRUMP no para en prisión

por un cúmulo de ilegalidades, como persona y hombre de negocios, no dude

que El Hoy Presidente de Los Estados Unidos de Norteamérica, pudiera llegar

a convertirse en una especie de mala copia de ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR con Un Movimiento De Derecha Nacionalista Populista, Junto Con

Mercenarios y Vividores de La Política, como fue La Integración Del

Movimiento De Regeneración Nacional (MoReNa) o iniciar desde 2021 El

Secuestro De La Candidatura Presidencial Del Partido Republicano, como

ocurrió con La Candidatura Presidencial Del PAN En México, Con VICENTE

FOX QUESADA, Quién Con El Voto De Facto, Del Llamado Voto Útil que

impulsó CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO Desde Su Candidatura

Presidencial Desde La Izquierda Mexicana, para poner Fin A Una Dictadura

Partidista De Unas 7 Décadas Bajo Las Siglas, del lo que ahora queda del PRI

donde políticamente se formó El Michoacano. Por cierto, Fue PORFIRIO

MUÑOZ LEDO, Uno De Los Primeros en Levantarle La Mano a FOX, en Señal

de Esa Victoria Electoral, Que No Era Lo Mismo, Pero Era Igual, Ya Que El

Sistema Gubernamental, Entreguista, Tecnocrático y Neoliberalista Seguía

Igual, con el agregado de permitir con simulación, la incursión Del Hampa en

El Sistema de Gobierno, especialmente en lo que compete a La Seguridad

Pública, Procuración y Administración de La Justicia En México, Lastre que

hasta La Fecha No Puede Frenar y Mucho Menos Desterrar El Presidente

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Quién Ya No Siento Lo Recio, Sino Lo

Tupido de parte de La Pandemia y La Naturaleza con Sus Lluvias y de Pilón La

Mafia De Gobernadores Pendencieros y Bravucones junto con una parte de

La Iniciativa Privada Conservadora y Extremista con pequeños movimientos

mercenarios que buscan construir y fomentar una crispación social, tratando

de crear Una Nación Dividida, en Detrimento Del País y Del Pueblo Mexicano.

MIENTRAS SON PERAS O SON MANZANAS, En Tamaulipas, El PAN y

MoReNa, sobre todo sus actores político, se preparan para La Elección de

Gobernador de 2022, Por El Partido Acción Nacional, se quiere repetir el

numerito político que en Coahuila hizo en Su Momento El PRI con Dos

Hermanos. El Senador ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA es Mano Para Ser

Candidato a Gobernador por El Partido Acción Nacional y así Suceder a Su

Hermano, FRANCISCO JAVIER GARIA CABEZA DE VACA, actual Mandatario

Estatal, que tiene La Mira Puesta En La Candidatura Presidencial PANista de

2024, Por El Momento, Creen y Piensan que La Estructura y Aparato PolíticoElectoral del PAN-Gobierno Tamaulipeco, que en el actual titular de La Secretaría General de Gobierno, CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, tiene a su mas Su Principal y Mas Eficiente Operador Político que podrá repetir los

éxitos electorales que localmente se obtuvieron en 2016, 2018 y 2019. Como

Candidato Plurinominal a Una Diputación Federal o Local, será El

Responsable de La Operación Político-Electoral Del Cartel Político De Los

Cuernos Largos De Tamaulipas…

NO LE EXTRAÑE SI EN LA PRESENTE Semana a nivel internacional,

nacional y estatal se dan circunstancias entrelazadas, tanto en lo positivo,

como en lo negativo, ni tampoco se sorprenda si se hacen ajustes, tanto

administrativos como políticos, que influyan en el entorno social de México,

Tamaulipas y Ciudad Victoria. Por Cierto, como que El Presumir Muy Buenas

Relaciones y Reconocimientos Con Las Autoridades Gringas, pareciera algo

de mal fario, Ejemplos Sobran, Por El Lado Tamaulipeco le hablaremos de

sólo dos, de GUILLERMO CALDERONI y TOMAS YARRINGTON, De Estatura

Nacional tenemos a GENARO GARCIA LUNA y El General CIENFUEGOS, Entre

Otros…

SI ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA Es Mano y Ya Se Le Tiene Muy

Bien Enfilado—hasta hoy—Para Ser El Candidato a Gobernador Por El PAN

En Tamaulipas…Por MoReNa, No Existe Claridad sobre ello, En Primera Fila

Tenemos por orden alfabético, Al Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA.

Seguido por HECTOR “El Guasón” GARZA GONZALEZ, titular del área

administrativa de La Secretaría de Gobernación y a RODOLFO GONZALEZ

VALDERRAMA, Titular de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de La

Secretaría de Gobernación. Mas Atrás se pueden apuntar a los presidentes

municipales de Madero y Matamoros, En 2021, podrían agregarse otros y

otras, dependiendo de la circunstancia política-electoral. Al PRI no se le

incluye porque ni ahora ni en el 2022 se podría ver como una potencia

político-electoral, salvo que uno de sus cuadros fuese adoptado en alianza

con MoReNa o El PAN, Ya Que Por Ahora, forma parte, un poco mas arriba

de La Morralla Política Tamaulipeca que se cobija con diversas siglas

partidistas, de viejo y nuevo cuño…

AMERICO VILLARREAL AÑAYA, Por Su Nombre y Lo Buen Gobernante

Que Fue Su Padre, podría decirse que es El Mas Conocido e Identificable,

aparte de su desempeño transexenal que ha hecho en El Sector Salud de

Tamaulipas, Mientras Que HECTOR GARZA GONZALEZ por ser político de

profesión y participaciones electorales locales y de dirección partidista y

ahora en los puestos públicos federales que ha ocupado y ocupa en El

Gobierno de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, no es un desconocido de

Las y Los Tamaulipecos. RODOFO GONZALEZ VALDERRAMA, sin duda alguna

es el de mayor conocimiento político-administrativo, tanto en lo federal

como en lo local, pero también el menos conocido entre Tamaulipecas y

Tamaulipecos, ya que su carrera política la ha hecho fuera del Estado, luego

de que en los primeros años estuvo en El Gobierno de AMERICO VILLARREAL

GUERRA y donde no tuvo un mal desempeño, pero quería crecer y aprender

para prepararse mejor en La Vida Del Servicio Público, lo cual lo llevo a

cultivarse mejor y a tener cercanía con ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y

RICARDO MONREAL AVILA…Es El único de Los Tres que Nunca Ha Estado En

Una Boleta Electoral de Tamaulipas, tanto en Una Elección Federal o Local, El

2021 podría ser Una Buen Oportunidad Para Una Candidatura Plurinominal,

Tanto Federal o Local y así poder placearse, a Lo Largo y a Lo Ancho De

Tamaulipas y así ser mas conocido e identificable por El Pueblo Tamaulipeco.

COMO COLOFON LE DECIMOS QUE Ante El Embate Del Coronavirus

Del COVID 19, Evitar Este Virus Mortal, Más Que En Las Instituciones De

Salud, que sabemos que no son lo mas óptimo y que no tienen las suficientes

herramientas médicas, tanto en personal, como en medicamentos y en la

tecnología requerida, Está En El Cuidado De Nosotros Mismos, Sino Nos

Cuidamos Adecuadamente, Con Impunidad El COVID 19 puede penetrar a

Nuestro Sistema Inmunológico y Vencerlo, así que no le demos esa

oportunidad y sigamos todas las indicaciones que se deben hacer para evitar

esta maligna enfermedad, El Cubrebocas y Mascarillas, se puede decir que

son indispensables, así como La Sana Distancia, Lo Mismo Que El Lavado De

Manos y El Gel Antibacterial entre otras muchas medidas para evitar tan letal

gripa que tiene en La Movilidad y Aglomeraciones a Su Principal Fortaleza.

Decía NELSON MANDELA “Yo Soy El Dueño De Mi Destino, Soy El Capitán De

Mi Alma”, frase aplicable para cualquier circunstancia, política o personal.

De Pilón Le Digo Que DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS ha dicho que

“Tenemos Que Apoyar A Los Gobiernos, Independientemente Del Origen

Que Tengan y, Naturalmente, También Exigirles Que Cumplan”…En 2018 con

El Triunfo Electoral de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR se dio lo que

LORENZO MEYER, Como Historiador y Académico, luego Del Bicentenario Del

Inicio De La Guerra de Independencia En México Decía Que, “Los

Movimientos Sociales Son La Cara Mas Generosa y Utópica De La Política,

Pero Justamente Por Ello, Su Triunfo Es Tan Difícil”, mientras que El Científico

RENE DRUCKER COLIN dijo que “El curso de este país Podría Cambiar Si Los

Políticos Tuvieran Una Cultura Científica Mas Amplia”. Salí Con Dios, Sino

Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…