Sin duda que la pandemia del COVID-19 ha sacado lo mejor y lo peor de las

personas, incluso alrededor del planeta muchas mujeres, han demostrado bastante

carácter para enfrentar los retos y desafíos de la vida en cuarentena, empleando

sus habilidades creativas, capacidades técnicas y dones naturales.

Dice el refranero que “la necesidad es la madre de la creatividad” y lo que hemos

vivido durante el año 2020, es como un guion de una película de terror, sin embargo

también ha probado la sabiduría, la valentía, la templanza y el equilibrio de las

damas, a quienes las contrariedades las ha impulsado a salir de su zona de confort.

Durante esta temporada de “Coronavirus I, II, III y IV” (y todos los qué faltan), las

féminas sacaron la casta, pues es de sobra conocido su espíritu descubridor, su

ADN emprendedor y su callada resiliencia, y a diferencia de los renegados hombres,

ellas no se amilanan, no se arredran, no se cansan y no se rinden.

Hoy las mujeres de 40, 50 y 59 años, lo mismo están elaborando tamales para su

comercialización, que confeccionando cortinas para residencias, que organizando

pequeñas loterías, que limpiando casas-habitación, que ofertando pan con tazas de

café y otras tantas, están vendiendo trolelotes y aguas frescas en los cruceros.

Algunas integrantes del llamado “sexo débil” trabajan en estéticas de pueblo, igual

que como cajeras del OXXO, otras cocinan pasteles en su casa para su distribución,

hay quienes hacen “bollos” de sabores para vender entre sus amigos y existen las

que se dedican a las ventas por catálogo como Avon, Mary Kay, Jafra e Ives Rocher.

Complementan esta colección de oficios en épocas de pandemia, las féminas que

venden tacos de bistec y trompo en las noches, las que preparan deliciosas tortas

y hamburguesas para su mercadeo, las que ofrecen ropa “usada” afuera de su casa

y las que fabrican mole, chorizo de puerco, “pepitorias” y tejen prendas de dama.

La lista de actividades comerciales, de autoempleo, de emprendimiento y venta de

artesanías no para, y representan el sustento diario, existen mujeres que son padre

y madre a la vez, no obstante en segmentos pudientes de la sociedad, también hay

damas que toman clases de habilidades gerenciales por Google Classroom.

En México (Inegi-2015) había 119 millones 938 mil 473 habitantes, de los cuáles el

48.6 % eran hombres y 51.4% mujeres, en este género, había en el rango de 40-44

años, 3.6% de personas; 45-49, 3.0%; 50-54, 2.7% y 55-59, 2.2 % y en los hombres,

en el rango 40-44, representó el 3.3%; 45-49, 2.7%; 50-54, 2.4 % y 55-59, 1.9 %.

EL COVID-19 ha empoderado a las damas de forma exponencial a diferencia de los

caballeros, quienes en el rango de 40 a los 59 años, muchos se sienten vulnerables

psicológicamente, son improductivos y andan sin brújula, algunos provienen de un

doloroso divorcio, quebranto de salud, pérdida de un ser amado y fracaso financiero.

A lo largo del país, hay periódicos que consignan que en la actualidad, existen

grupos de hombres, en el rango de los 40 a 59 años, que están afectados porque

se les rompió el sistema y no saben cómo evolucionar ante la nueva normalidad, a

tal grado que han llegado, al consumo de alcohol, violencia doméstica y suicidio.

Al momento se han impulsado leyes con prospectiva de género, por parte de las

legislaturas federales en México, sin embargo para las mujeres no terminan las

vicisitudes y no acaban los desplantes de los maridos y ex-esposos, quienes todavía

se dan en lujo de acosar a sus “ex” o presionarlas mediante la violencia económica.

Resultados de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas, afirma

que “las mujeres son propietarias de 30 de cada 100 microempresas” en la república

mexicana y hasta el 2018, “había un total de 4 millones 057 mil 719 Microempresas,

con una participación en el mercado equivalente al 97.3 por ciento” (LIDER Empres).

Entre las desventajas de las microempresas propiedad de las mujeres en México,

es que no participan en cadenas de valor, sus operaciones son muy rudimentarias,

las fuentes de financiamiento son sus ahorros familiares, reciben nula capacitación

y debido a estas razones, muchos establecimientos tienen poca vida útil.

Recién llegó a mí poder el video ¿Qué es la creatividad? de la YouTuber española

María Brunett, quien hace una analogía de la importancia de la creatividad y delibera

acerca de este término en Wikipedia, que dice “es la capacidad de generar nuevas

ideas o conceptos que habitualmente producen soluciones originales”.

María Brunett profundiza en el concepto de creatividad “Yo no creo en esta

definición, para mí la creatividad es ver las cosas de un modo distinto, es creer en

lo imposible y hacer realidad lo impensable, creatividad es ser inconformista, es

negarte a creer que las cosas van siempre mal”, asegura la presentadora.

“Creatividad es llegar al mismo sitio, pero sin pasar por el camino convencional,

creatividad es disfrutar del trayecto, al fin y al cabo todos llegaremos al mismo sitio

algún día, eso es inevitable, lo único que podemos hacer es escoger el camino que

más nos gusta, creatividad es juntar las piezas de ese puddle que nos ayuda a vivir”.

Prosigue la joven influencer “creatividad no es sólo pensar diferente, sino usar esas

ideas para demostrar que en el mundo, no todo es blanco o negro, a veces también

hay grises, grises que nos hacen felices y tristes a la vez, y llaman loca a la gente

creativa” y por último dejó un pregunta poderosa ¿eres creativo? ¿o sólo una copia?

Facebook: olimpobaezcedillo Twitter: @guiadelbien