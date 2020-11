CDMX, México, 23 de Noviembre 2020. El defensa sudafricano Anele Ngcongca, referente de su selección y del Genk de Bélgica, murió la mañana de este lunes en un accidente automovilístico ocurrido en una localidad ubicada a 140 kilómetros de Durban, ciudad de su país natal, según confirmó la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA).

Según los primeros reportes de los medios locales, el percance se produjo en la autopista a la altura de la localidad Mtunzini, donde Anele Ngcongca salió proyectado de un vehículo que conducía «una mujer» no identificada. A pesar de que los servicios de emergencia acudieron pronto a la zona, el futbolista de 33 años fue declarado muerto a su arribo.

Tras darse a conocer esta información, el Genk, club en el que Ngcongca jugó hasta 2016, publicó un mensaje a través de redes sociales en el que externó su pésame a familiares y amigos del sudafricano.

«Nos enteramos de la trágica noticia de Anele Ngcongca. Murió en un accidente automovilístico. En total, Anele jugó no menos de 279 partidos para KRC Genk. Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de nuestro exjugador sudafricano», escribió el club.

We vernemen het tragische nieuws van Genkie Anele Ngcongca. Hij overleed in een auto-ongeluk. In totaal speelde Anele maar liefst 279 wedstrijden voor KRC Genk. Onze gedachten zijn bij familie en vrienden van onze Zuid-Afrikaanse ex-speler. 😢

RIP Anele 💙#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/zLAPidYicn

