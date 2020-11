CD. DE MEXICO, 11 DE NOV. DE 2020.- Mario Delgado, dirigente nacional de Morena anunció en conferencia de prensa que todo aquel partido político que desee una alianza con Morena deberá comprometerse a apoyar el proyecto de la cuarta transformación y a brindar total respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Las alianzas que vamos a hacer tendrán como condición inquebrantable apoyar a la Cuarta Transformación, no podemos tener aliados que apoyen a medias, y mucho menos que tengan titubeos en la lucha contra la corrupción porque no vamos a tracionar la confianza que depositó la gente en Morena, no vamos a fallarle al pueblo de México”, puntualizó.

Respecto a la alianza popularmente conocida como TUMOR -Todos Unidos contra Morena- señaló que “son un grupo que representa al cáncer de la corrupción que tanto daño le ha hecho nuestro país” y aseguró que Morena es el antidoto para extirpar ese mal.

Por otro lado, Mario Delgado detalló que Morena definirá a través del método de encuesta a los coordinadores estatales y a los candidatos a puestos de elección popular. Los cuales, tendrán que tomar de forma obligatoria un curso de los valores del partido así como del proyecto de la cuarta transformación, además de firmar un juramento de principios.

De igual forma, agregó que en próximos días se va a convocar a mesas de trabajo con la militacia de todo el país para la conformación de la plataforma electoral de 2021 tanto a nivel federal como local así como para la definición de las alianzas políticas a nivel local.

Finalmente, el presidente nacional de Morena dijo que dicho partido siempre ha sido y seguirá siendo promotor de los espacios políticos de la mujer para que puedan ejercer sus derechos libres de violencia.