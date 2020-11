México, 20 de Noviembre 2020. Esta semana, Miley Cyrus y Dua Lipa han ido compartiendo pistas en sus redes sociales sobre su esperada colaboración. Ahora que por fin ha visto la luz, se puede decir que las expectativas se han quedado cortas con Prisioner.

El videoclip de este nuevo lanzamiento ha dejado sin palabras a los seguidores de las cantantes puesto que ha hecho falta poca censura para intentar controlar ese deseo que transmiten en la letra.

El desfase ha sido protagonista en todo momento: compartiendo cerezas mientras escupen sangre por la boca o moviéndose con tanta energía que evitan cualquier tipo de control.

Ambas han dedicado un claro mensaje a aquellas relaciones tóxicas que no les permitían ser ellas mismas: «In loving memory of all my exes: Eat shit» («Dedicado cariñosamente a todos mis ex: iros a la mierda»).

En pocas horas, sus fieles fans han conseguido que sus nombres sean tendencias en Twitter, además de acumular más de 4 millones de reproducciones en solo 10 horas en YouTube.