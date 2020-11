Estados Unidos, 11 de Noviembre 2020. Michael J. Fox es recordado por su actuación como Marty McFly en la saga de películas «Back to the Future», pero su carrera se vio truncada cuando iba despegando en la década de los 90’s debido a que le diagnosticaron Parkinson.

El actor de 59 años de edad habló por primera vez sobre su enfermedad y compartió con sus seguidores que el padecimiento le ha causado diversos problemas de memoria, lo que ha afectado su carrera.

«Mi memoria a corto plazo está destruida. Siempre tuve una gran habilidad para las frases y la memorización. Y tuve algunas situaciones extremas porque en el último par de trabajos que hice interpreté roles con muchas palabras. Tuve problemas durante ambos», reconoció el actor.

Michael J. Fox confiesa que memorizar algunas cosas se ha vuelto difícil con el tiempo, pero se ha dedicado a la escritura, por lo que el próximo 17 de noviembre lanzará su libro ‘No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality’, en donde habla sobre su vida.

A pesar de su enfermedad, mantiene el optimismo, pues aceptó su enfermedad y aprendió a vivir con ella sin verla como un castigo: «No es que no fuera honesto antes, pero mi gratitud es más profunda ahora, por haber atravesado los momentos más oscuros», dijo.

«El último par de años han sido los más difíciles, pero tengo cosas con las que he sido bendecido que son simplemente increíbles. La vida es rica. La vida es buena», finalizó el actor.