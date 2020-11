CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE NOV. DE 2020.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que México realizó una “precompra” con un depósito inicial para adquirir 51 millones de vacunas contra coronavirus, mediante el mecanismo de Acceso Mundial a las vacunas contra Covid-19, denominado COVAX, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales.

No obstante, añadió, que estas dosis son insuficientes para el país, por lo que existe la capacidad financiera para adquirir un mayor número con otras tres opciones de “precompra”, que se negociaron -por separado- con los laboratorios Pfizer, Astra-Zeneca y CanSino-Biologics.

Aclaró que aunque la farmacéutica Janssen ya tiene la aprobación para realizar su ensayo clínico fase 3 en México, aún no existe un compromiso de compra.

“Los compromisos de precompra, se firmaron hace un par de semanas. Estos compromisos de precompra, lo que permiten es garantizar el acceso. No son todavía contratos, son compromisos que ayudan al Gobierno de México a tener un acceso oportuno y facilitado.

“En todos los casos, tanto en el mecanismo COVAX, como estos tres laboratorios,es un asunto no negociable que si las vacunas no demuestran seguridad, calidad y eficacia, no pueden ser compradas, ni utilizadas en nuestro país”, detalló.

MUERTES POR COVID SUPERAN LAS 93 MIL

A cinco meses de la nueva normalidad, en México las muertes por Covid-19 se elevaron a 93 mil 328 debido al reporte de 635 nuevos decesos.

Además, hay 541 fallecimientos sospechosos con posibilidad de resultado, 10 mil 593 a los que no se les tomó una muestra y 4 mil 274 muertes que no tendrán un resultado.

Existen 943 mil 630 casos confirmados de coronavirus, debido al registro de 5 mil 225 nuevos contagios.

Con respecto a los casos sospechosos, hay 185 mil 701 sin muestra; 62 mil 458 con posibilidad de resultado y 108 mil 132 que no lo tendrán.

Los casos activos estimados son 45 mil 512 y 697 mil 402, las personas que se han recuperado de la enfermedad.

La ocupación hospitalaria, al corte del 3 de noviembre, fue de 12 mil 435 camas ocupadas, que equivale al 31 por ciento. En camas generales la ocupación fue del 33 por ciento y en camas con ventilador del 26 por ciento.

COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD

La pandemia de Covid-19 ha cobrado la vida de mil 884 trabajadores de la Salud con el reporte de 140 mil 196 casos acumulados confirmados, donde el 61 por ciento son mujeres.

Mientras que 3 mil 362 son los profesionales de la salud que han enfermado en los últimos 15 días.

Las áreas más afectadas son, en primer lugar, enfermería con 41 por ciento de los casos. En segundo sitio, “otros trabajadores de la salud” con 29 por ciento.

Le siguen las doctoras y doctores con 26 por ciento. En cuarto sitio, los laboratoristas con 2 por ciento y odontólogos, en el último lugar con el uno por ciento.