Mucho furor ha causado el controvertido proceso electoral que decidirá el próximo

presidente de los EU, las reiteradas expresiones antes y después de Donald

Trump de fraude electoral, aunado a la impugnación del proceso para que sea la

Corte Suprema de EU, quien valide al ganador a polarizado a la ciudadanía

estadunidense entre republicanos y demócratas.

La negativa de Andrés Manuel a referirse a la posición de los principales medios

de comunicación estadunidenses que declararon “presidente electo” a Joe Biden

pasando sobre la autoridad electoral que aún no califica la elección fue acremente

criticada por los medios nacionales principalmente por la prensa considerada pro

neoliberal. Lo que expreso el presidente fue lo siguiente;

“vamos a esperar a que se terminen todos los asuntos legales, no queremos ser

imprudentes, no podemos actuar, queremos ser respetuosos de la

autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno, queremos esperar a que

legalmente se resuelva el asunto de la elección de Estados Unidos”

Inmediatamente se desataron haciendo una serie de pronunciamientos donde

argumentaban que AMLO no reconocía a Biden, que 72 países del mundo ya lo

habían hecho, que era un error de la diplomacia mexicana etc. Sin embargo hubo

por el contrario países como Brasil, Rusia, China que aún no lo hacen y no dijeron

nada.

Lo correcto para la diplomacia mexicana es aplicar la doctrina Estrada, que nos

habla de los principios de no intervención y respeto a la autodeterminación de los

pueblos, claramente hay una contienda interna en el país vecino, el 50% de los

votantes está con Biden y el otro 50 con Trump, con un proceso litigioso, es claro

que manifestarse a favor o en contra de cualquier contendiente traerá

consecuencias.

Por ello nuestro presidente decidió no hablar del tema hasta que las autoridades

competentes declaren ganador, porque déjeme decirle querido lector que si

hubiese felicitado a Biden estaría tomando partido, las potencias Europeas están

peleadas con Donald Trump y no pasa nada si declaran fraude electoral y Trump

se mantiene en el poder, pero imaíinese a México tomando partido

innecesariamente.

Es obvio que Trump estará aún dos meses en el poder en caso de que los

tribunales den ganador a Biden y las acciones de represalia que se vendrían sobre

México, peor sería el escenario si gana Trump al eliminar hipotéticamente distritos

que resultaran fraudulentos, sufriríamos los mexicanos las consecuencias durante

4 años más.

El mensaje que manda el presidente es de que nunca se debe violentar la

voluntad ciudadana y las políticas de cada país se deben respetar, ¿traerá

repercusiones? No lo creo, no se ha violentado ningún precepto de política

internacional y no lesiona a nadie de los contendientes.

Joe Biden no tiene que convencer a la comunidad internacional de nada, con

quien tiene que congraciarse es con su pueblo tan dividido, por ello salió a hablar

que una de sus prioridades será el combate a la pandemia del Covid 19, eliminar

los acuerdos ejecutivos de Donald Trump, reincorporarse a la OMS y ratificar los

acuerdos de París para luchar con la conservación del medio ambiente y fomentar

las energías limpias.

Sin embargo lo que hay de fondo en la elección de Biden es la continuación de

las políticas neoliberales depredando y sometiendo pueblos, por ello se entiende

la distancia marcada por nuestro presidente, donde manda un mensaje de no

entreguismo al imperio del norte.

En un posterior artículo hablaré ampliamente de la teoría de la conspiración y del

estado profundo parado en seco por Trump y que se vislumbra un resurgimiento

con el regreso de los demócratas al poder, lo cual nos perjudicaría gravemente a

los mexicanos y al mundo de prosperar.