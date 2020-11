No soy experto en política internacional, pero he vivido en la frontera

por más de 30 años, el ir y venir por los puentes internacionales, era

cosa común, era tan simple como decir ¡ahorita vengo voy a

Brownsville! Y así con esa simpleza nos acostumbramos a una vida

binacional, multicultural, económicamente muy activa.

La relación del gobierno federal, incluso la de algunos gobiernos

estatales y locales, no era tema controversial en ninguna reunión de

amigos, las carnes asadas se daban en ambos lados del Río Bravo.

Las familias viven y coexisten en ambas márgenes del afluente

divisorio.

Sin embargo, llegó el Covid-19 las cosas cambiaron, el presidente

Trump, confundió la gripe normal, con esta terrible pandemia, su afán

de reelección le lleva a tomar acciones ligeras y hoy ya casi superan

los 200 mil muertos.

Tampoco en México, estamos para enorgullecernos con las medidas

del gobierno federal, el zar de las desgracias afirmó que si pasaba de

60 mil defunciones, sí que sería una catástrofe, ya suman más de 90

mil, y el doctor Gattell sigue echándole gasolina a la hoguera. Peor la

culpa no es del indio, si no del que lo hace compadre, el mismo

presidente, dijo que ya estaba domada la pandemia, que era un gripa,

que incluso íbamos requetebien.

Así en plena pandemia con sus amuletos y su escudo protector, se fue

a Washington, a que, pues quien sabe, aún no se sabe y no se sabrá,

pero el presidente Trump, usó la imagen de López Obrador, para

cautivar al votante de origen mexicano, creo que le salió mal la jugada.

Los problemas de AMLO, aún no comienzan, no tiene claro aún, quién

es Donald Trump, mucho menos sabe quién es Joe Biden, un hombre

de instituciones, de leyes, de cabildeo y de amplia experiencia política

mundial, profesa la religión católica, y desde John F. Kennedy, no ha

llegado un presidente católico a la Casa Blanca.

Trump o Biden, a México no le queda de otra, más que trabajar y

acordar con el que llegue, tampoco estamos en posición de retirada, ni

geográficamente, ni económicamente, mucho menos en asuntos

políticos, y que decir en asuntos de seguridad.

Sin embargo el populismo de Trump, era lo más parecido a López

Obrador, autoritarios, dictatoriales y no les gustan los contrapesos,

además si alguien no está de acuerdo en su forma de gobernar, les

echan toda la caballada encima, comenzada por el fisco y de la

denostación pública.

Por otra parte, es un hombre hecho en el terreno legislativo, a la

política pura, al cabildeo, conoce perfectamente la Casa Blanca, ya

vivió ahí como vicepresidente, además sabe y entiende que botones

aplanar y el momento de hacerlo, conocer todas las cañerías del

sistema político norteamericano, le da una ventaja que se congratula

con el establishment, estadounidense, quizá esa sea la mayor

diferencia con Trump.

Para que tengamos una idea de quien tiene el poder, nomás analice

los puentes internacionales, los que contamos con una simple visa, no

podemos cruzar, al menos que realicemos una actividad esencial, pero

los residentes, naturalizados y ciudadanos de Estados Unidos cruzan

a diario y sin problema alguno, para los demás, los puentes esta

cerrados, aunque en esa política vayan a la quiebra cientos de

negocios de todo el sur de Estados Unidos.

Como dijera Don Porfirio “Tan lejos de Dios y tan cerca de estados

Unidos” gane quien gane, tendremos que seguir conviviendo de una u

otra manera.

Al tiempo.