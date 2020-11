BUENOS AIRES, ARGENTINA, 28 DE NOV. DE 2020.- Si alguien conoció a la perfección a Diego Armando Maradona, fue César Luis Menotti. Él vio crecer a ese “Diez” que deslumbró al mundo, y todavía recuerda como si fuera ayer, cómo fue que conoció al entonces chico humilde emanado del barrio de Villa Fiorito en la periferia de la capital argentina.

Yo lo vi crecer, lo vi debutar. El entrenador que él tenía (Juan Carlos Montes) un día me llamó y me dijo: ‘tengo un jugador que va a ser el mejor del mundo’ y le contesté, entonces: ‘ponlo en la primera’ y me dijo: ‘por eso te llamo, lo voy a poner a jugar el domingo’. Fui a verlo y me deslumbró, de ahí en adelante lo fui llevando”, recordó.

El Flaco fue también responsable de haber originado frustración en el propio Diego, cuando le comunicó que no sería parte de aquella selección que disputaría de manera exitosa el mundial de Argentina 78.

No sé si arrepentirme por no llevar a Maradona a ese Mundial, pero tenía un equipazo, entonces preferí llevarlo con calma. Él tenía 18 años, aposté por dejarlo en la juvenil que afrontaría el Mundial del 82. No sé qué hubiera pasado con Maradona en esa selección campeona del mundo”, expresó el ahora director de selecciones nacionales de Argentina.

Los años transcurrieron, Menotti y Maradona se reencontraron en el Barcelona.

Siempre quise a Maradona en todos mis equipos, estábamos en vísperas del siguiente mundial y nosotros en Barcelona ganamos todo menos la liga, pero llegó el Nápoles de repente, las cifras fueron las suficientes y él tenía ganas de irse allá, y mira lo que consiguió”.

Después de todo, el tiempo le dio la razón a César Luis Menotti, pues eso de llevar a Maradona sin precipitaciones derivó en que, más tarde, encontrara su máxima recompensa en México 86.

Nadie inventa jugadores, yo simplemente lo traté de ayudar, pero también, Maradona era Maradona, y jugaba bien con cualquier entrenador, con cualquier sistema y en ese mundial de México, literal, tocó el cielo”, sostuvo.

Menotti no fue el padre deportivo de Maradona, aunque sí fungió como su asesor incondicional.

Muchas veces me senté con él a platicar”.

-¿En esa foto en la que los dos están sentados en un balón, usted sin camisa, qué le decía?

Me acuerdo del momento, no de lo que le dije, pero estoy seguro de que fueron conceptos bien intencionados. Me duele su muerte, una muerte que no se esperaba nadie, pero es la vida. En lo futbolístico, solamente será comparado con Pelé, Alfredo Di Stéfano y Johan Cruyff, y puede que aparezca Messi, que pelea por un lugar”, dijo el entrenador de 82 años.