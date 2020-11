Buenos Aires, Argentina, 25 de Nov. de 2020.- «Estoy hecho mierda». Minutos después de conocerse la muerte de Diego Armando Maradona, César Luis Menogtti se mostró abatido y no encontró palabras para describir semejante noticia.”No tengo ninguna explicación, mucho dolor. No hay opinión que sirva ante esto, no tengo cabeza. Estoy destruido», aseguró en declaraciones a TyC Sports.

El actual coordinador de Selecciones Nacionales, su primer DT con la celeste y blanca, aseguró que estaba viendo la TV y no esperaba este desenlace: «No lo puedo creer, lo dieron como una noticia en la que parecía que estaban exagerando y es terrible. Con todo lo que superó, estaba más cuidado, más alejado… Es una sorpresa trágica».

En medio de la cuarentena, el Flaco se había mostrado preocupado por la salud del Diez. «Yo pensé que el fútbol lo va ayudar muchísimo, porque te genera compromiso. Espero que salga de todo este conflicto que imagino es doloroso para él, pero también por otro lado él es así y por ahí disfruta. Diego no soporta mucho el silencio y puede decir lo que se le dé la ganas. Ahora, con su salud no se jode. Cuando uno está bien, puede decir lo que quiera. Ahora, cuando uno no está bien… El sabe quién más cerca van a estar de él. Cuando no esté bien, serán sus amigos de verdad. Sobre todo sus hijas, las que yo conozco yo. Las que lo aman de verdad son ellas…», dijo en Súper Deportivo Radio, de Villa Trinidad.

«Me duele mucho esta versión de Diego y me ha dolido mucho. Lo que pasa que las relaciones (amigos) con Diego nunca fueron mías. La última relación que yo tuve de alguien cerca de Diego fue con Jorge Cyterszpiler. No he hablado con Maradona desde hace 15 años. Lo único que quiero es que esté bien, porque me da mucho dolor ver a la gente que quiero no pasarla bien».