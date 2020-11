LA PLATA, ARGENTINA, 2 de NOV. de 2020.- El legendario exfutbolista argentino Diego Armando Maradona fue internado en el Sanatorio Ipensa de La Plata con carácter urgente y por petición propia del estratega de Gimnasia y Esgrima, aunque se desconocen los motivos, ya se descartó un posible caso de coronavirus.

Según información de medios argentinos, su ingreso al centro médico tiene que ver con una cuestión anímica que estaría aquejando al ‘Pelusa’ y que sería una de las causas del deterioro en su estado de salud, sin embargo, esto no fue confirmado por el médico personal de Diego.

Yo el día del partido (viernes) no lo vi, lo vi el jueves y estaba bien. Él toma sus decisiones, está acá porque quiso venir. Le dije que fuéramos a la clínica, que era para mejor y al principio me dijo que no pero luego terminó aceptando», comentó Leopoldo Luque, el médico de Maradona.

Además, Leopoldo Luque fue enfático al señalar que el mítico ’10’ de la Albiceleste no se encuentra grave, aunque desea mantenerlo en observación por lo menos una semana.

Hay que estar tranquilos, no es una situación de emergencia. Él tiene que estar mejor. Que esté acá fue de mutuo acuerdo. La cantidad de días que estará es algo que vamos a ver, es algo que luego veré, pero quiero tenerlo tres días al menos para hidratarlo bien y ponerlo bien», sentenció Luque.

Apenas el pasado viernes 30 de octubre, Diego celebró su cumpleaños número 60 y lo hizo al aparecer públicamente en la victoria de Gimnasia y Esgrima de La Plata.