“Siento no estar de acuerdo con usted en muchos puntos de su

carta. En primer lugar, el procedimiento. Cierto que es indispensable

no hacer de la designación de candidato una lotería y cierto también

que la opinión requiere saber qué personas son las que van a tener

sobre sí la tarea de un nuevo gobierno.

Además, dada la tradición política de los últimos años, la gente

está acostumbrada a no tener mucha fe en los programas y a seguir,

en cambio, a las personas. La candidatura de usted despierta grande

entusiasmo; pero sigo creyendo que cualquier actitud que se asemeje

a la de candidato es inconveniente por difícil de sostener y por fácil de

atacar. No es lo mismo hacer una gira de conferencias o de discursos

para la organización de un movimiento nacional o de un partido

nacional, que ponerse en pie de propaganda doce meses antes de la

fecha de la elección. Luego la postulación inmediata, que en mi

concepto no debe confundirse con la presentación de personalidades,

va en contra de los principios democráticos por los cuales se quiere

pelear y cuya realización se exige.

Por otra parte, improvisar un grupo para jugar su destino como

grupo histórico y el destino individual de sus componentes como

hombres, en el albur de las primeras elecciones que se presenten, me

parece indebido por temerario. En cambio, si se puede hacer una gran

labor si llega a constituirse firmemente un grupo que entre de lleno a la

política con toda actividad y con todo valor, pero sin que se necesite

escoger desde luego a un hombre para presidente y sin cifrar su éxito

y su tarea principal en dar el triunfo a ese hombre, así sea el mejor.

No creo en grupos de carácter académico; pero tampoco creo en

clubes de suicidas. Y no porque niegue la eficacia del acto heroico de

un hombre que se sacrifica por una idea, sino porque creo que el

sacrificio que realizaría un grupo o un hombre, por definición selectos,

metidos precipitadamente a la política electoral y sacrificados en ella,

no será el sacrificio por una idea, sino el sacrificio de la posibilidad

misma de que la idea se realice en algún tiempo.

Cierto que públicamente y de la manera más oficial posible se ha

hecho un llamado ahora para iniciar una nueva vida democrática,

legal, luminosa y todo lo demás. Pero ese llamado, por muy sincero

que sea, no es más que un llamado, no es la cosa misma y todavía

pasará algún tiempo antes de que esa cosa se convierta en realidad.

Justamente para que esa realidad llegue, será necesario que la buena

intención o la sinceridad del llamado se apoyen en organizaciones

selectas, capaces de adquirir o de desarrollar fuerza bastante para

imponer los nuevos principios en un medio que está absolutamente

corrompido. Y si el llamado hecho no es sincero ni de buena fe, con

más razón, se necesita para hacer una vida democrática en México la

organización durable y el trabajo permanente de grupos que pueden

adquirir fuerza bastante para imponerse al medio corrompido y a la

deslealtad del llamado mismo.

En los dos casos, pues, es indispensable, sobre todas las cosas,

se procure la formación de grupos políticos bien orientados y capaces

de perdurar.

La manera de hacer que se formen esos grupos perdurables es

darles un carácter tal que resulte injustificable en contra de ellos

cualquier intento de destrucción. Si esos grupos pretenden desde

luego, y antes de adquirir posiciones firmes en la opinión política,

entrar en lucha con los elementos que actualmente tienen el poder y

que no están muy favorablemente dispuestos a soltarlo,

necesariamente, también entrarán en una lucha en la que ellos

tratarán de hacer a un lado a los que están, los que a su vez tratarán

de destruirlos a ellos. Y como los que están tienen la fuerza y como los

nuevos grupos, por muchas razones, no estarán aún bien organizados

ni probablemente habrán logrado convencer a las gentes de que son

algo nuevo, de que dan a las grandes palabras su verdadero

significado, de que tienen una bandera distinta, lo más probable es

que en esa lucha los que están tengan el triunfo completo sino que se

pierde, también, la esperanza misma por muchos años.

Además, formar grupos perdurables no quiere decir que

forzosamente tendrán que ser grupos transaccionistas, como usted

dice. Yo puedo no transigir con usted en cien cosas y criticarle y

proclamar que no estoy de acuerdo con su acción, sin ponerme por

ello en condiciones que hagan a usted precisa la lucha violenta

conmigo, y el hecho de que los dos subsistamos, de que yo viva y

mantenga mi opinión al mismo tiempo que usted viva y mantenga la

suya y aun la imponga, no implica forzosamente una transacción.

Querrá decir, a lo sumo, que usted tiene más fuerza que yo, o que

usted tiene, políticamente al menos, más razón que yo. Es

condenador, pues, por tibieza y por transaccionismo, a quienes

pretenden formar un grupo que busque la eficacia de su trabajo y su

perdurabilidad, es cosa infundada y no tiene razón alguna.

Todavía más, aunque a ello no obligaran los mismos principios

democráticos que se proclaman ni la conveniencia de la lucha, sería

importante pensar en la necesidad de la organización previa de los

grupos, pues aun cuando una lucha inmediata, despertando un gran

sentimiento de la opinión pública, una de esas olas inmensas de

convicción popular que arrastran a todo un régimen, tuviera éxito

inmediato ahora, la falta de grupos previamente organizados, y no

sobre la base de un hombre sino sobre la base de una común

convicción, haría imposible la paz al día siguiente del éxito y originaría

un estado de cosas terrible porque faltaría la disciplina de la

organización de tal manera que o se perdería pronto el éxito logrado

dándole nuevamente el triunfo al grupo derrotado o se caería en una

dictadura, apostólica si se quiere, pero siempre una dictadura, con

todos sus peligros y todos sus defectos”.

Dado lo que sucede en política en este 2020, me permití

compartir con los lectores de OPTIMUS este extracto de una carta

dirigida a José Vasconcelos en 1928, por el fundador del PAN,

MANUEL GOMEZ MORIN.

