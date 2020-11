CDMX, México, 02 de Noviembre 2020. El delantero Luca Martínez, quien hace unos días recibió su primer llamado para la selección mexicana sub 20, se dijo muy motivado por viajar a México para encarar la Fecha FIFA de noviembre, y con el fin de que la afición conozca más sobre sus condiciones futbolísticas, aseguró que su estilo se asemeja al de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

«Yo creo que a Chicharito, porque es un poco más potente, va al frente, creo que más a Chicharito; creo que Raúl es un poco más técnico, hoy en día me identifico más con Chicharito», declaró el atacante en entrevista.

Luca Martínez es canterano del Rosario Central de Argentina, y cuenta con la doble nacionalidad toda vez que nació en nuestro territorio cuando su padre, Nahuel Martínez, militó en el fútbol mexicano, principalmente en equipos de la extinta Primera División A.

La primera cita de Martínez con la selección mexicana será el próximo 8 de noviembre, cuando viajará a nuestro país para ponerse bajo las órdenes del técnico Raúl Chabrand, hecho que por sí mismo ya lo emociona, y no oculta su sueño de alinear en algún momento con Raúl Jiménez en la selección mayor.

«Me gustaría estar con Raúl ahí, ser un poco más movedizo, jugar con él arriba sería algo hermoso, pero tampoco te puedo decir mucho porque no sé, es algo que no creía y no me esperaba», agregó.

Convencido de que su futuro está con el Tri, Luca Martínez demostró su ambición y afirmó que sueña con ganarlo todo representando a nuestro país, incluso el Mundial de selecciones mayores.

«Hoy en día es la sub 20, poder ganar el Mundial; después subir a sub 23 y ganar, después a la mayor y ganar el Mundial, yo voy por todo, quiero ganar todo, mis objetivos son esos», concluyó.