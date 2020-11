El asunto de los partidos políticos para las elecciones de enfrente es que, el tiempo para definir coaliciones se acerca y, por sí o por no, casos como el del partido que ha perdido casi todo en las urnas del 2016 para acá, el PRI que maneja el licenciado Edgardo Melhem Salinas, ya tiene la autorización del Consejo Político Estatal para que pueda dialogar con dirigentes de otras organizaciones políticas y dar claridad sobre las coaliciones.

Pero, cuales son los partidos coaligables, sin mucho que buscar, debe de anotarse al Partido de la Revolución Democrática, al cual le urge participar con otros partidos, para tratar de mejorar la cantidad de votos a su favor y, en primer instancia salvar tanto su reputación como su registro ante las autoridades estatales y nacionales.

Otro es el Partido Verde Ecologista de México, que, al parecer ya anda apalabrado desde el comité nacional con el Partido Movimiento de Regeneración y junto con el, el Partido Movimiento Ciudadano, que, a decir de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, el dirigente en Tamaulipas irá solo para las elecciones que viene, sin que ello quiera decir que no está dentro de los coaligables.

Del Partido del Trabajo que representa en la entidad que maneja el exdiputado Arcenio Ortega Lozano, no puede decirse mucho, porque se la jugaron en los últimos tiempos con Regeneración Nacional y les conviene mantenerse por ahí, dado que, obtuvieron una representación jamás soñada en el Congreso de la Unión, con decir que hasta tienen Senadores.

De alguna manera al PRI, debe de tomársele en cuenta como coaligable, no le hace que todavía se le vea como uno de los tres partidos mayoritarios, pero, se habla de que ya está en pláticas con el PAN, que es el partido más fuerte en Tamaulipas, para que, junto con uno o dos más de los llamados partidos minoritarios, puedan formar un grupo que garantice el triunfo en las urnas el primer domingo de junio del año venidero.

Los partidos que no entran en este tipo de juego permitido por las Leyes Electorales, son los tres nuevos, el Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México ya que, al estrenar registro del Instituto Nacional Electoral, en las primeras elecciones que participan, deben de hacerlo solos, a fin de que, demuestren porque llegaron a la escena política y logren sostener con la obtención del tres por ciento de la votación general de la elección, de lo contario, quedarán fuera de los procesos.

Entonces, las combinaciones de coalición no pueden ser muchas, Regeneración Nacional-Partido del Trabajo-Verde Ecologista, por sus siglas PMRN-PT-PVEM, por un lado y por el otro, Acción Nacional-Revolución DemocráticaRevolucionario Institucional, por sus siglas, PAN-PRD-PRI.

Son seis de los 10 partidos que deben intervenir en las elecciones, pero, los otros cuatro, Movimiento Ciudadano, PES, RSP y PFSM, irían solo, el primer de ellos por voluntad propia y los otros tres porque no pueden unirse con los otros.

Se trata entonces de la probabilidad de que se armen dos coaliciones y cuatro participaciones individuales de organizaciones políticas.

Por cierto, el Partido Redes Sociales, que es el de los maestros, formado bajo el madrinazgo de la profesora Elba Gordillo Morales, pero, atendido por su yerno, José Fernando González Sánchez, recibió de las autoridades del IETAM que tiene a su cargo el Consejero Juan José ramos Charré, la constancia de acreditación que les permite participar en las elecciones locales de Tamaulipas.

El gordillista Enrique Meléndez Pérez, quien fuera dirigente de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores de la Educación y diputado por el PRI, recibió el documento y aseveró que están en la línea de trabajar para fortalecer la democracia partidista y lograr representación social para beneficio del país.

Los otros.

En el Congreso de los Diputados de Tamaulipas, de nuevo se habló de cuán importante lograr algunas

reconsideraciones al asunto del presupuesto, porque acciones necesarias para la salud, la educación, el campo y el desarrollo urbano, se verán lesionadas en el 2021, ya sea desde los municipio o de los gobiernos Estatales, porque las necesidades son muchas y los recursos cada vez más limitados.

La presidente municipal de Victoria, María del Pilar Gómez Leal, hizo efectiva la cancelación de más de una docena de Direcciones las cuales, desde su punto de vista solo representaban una carga presupuestal e hizo ver que, con su desaparición se ahorrarán más de 11 millones de pesos, mismos que se destinarán a atender las necesidades en servicios primarios del municipio, es decir, la basura, el bacheo y el abastecimiento de agua.

Obvio, mucha gente estará a favor de este tipo de medidas, sobre todo, porque las Direcciones que cancelan, no aportaban resultados que permitieran el crecimiento de la ciudad.

La mejor fórmula para evitar contagios y el padecimiento de COVID-19 es que la población apueste por el uso del cubrebocas, que, en Tamaulipas es obligatorio y, evitar las reuniones de más de 10 personas cualquiera que sea el motivo.

También sacarle la vuelta a las aglomeraciones en cualquier sitio o establecimiento de la ciudad, en el entendido de que, colabora, cooperar y apoyar la adopción de las medida sanitarias será siempre de personas de bien, ya que, es la manea única de que las medidas preventivas funciones a corto, mediano y largo plazo.

Este viernes es 20 de noviembre y por tanto, debería de pensarse en festejo por el Aniversario número 110 de la Revolución Mexicana, pero, por ser este año atípico en todos los sentidos debido a la presencia de la pandemia de COVID-19, no habrá ni festejo, ni desfile ni nada que se le parezca, porque el Comité Técnico de Seguridad en Salud de Tamaulipas, apuesta por la no movilidad y no aglomeración de personas debido a los contagios de coronavirus. Todo es prevención y es mejor que lamentación en la población.

Todavía los empresarios y sociedad de Tampico y todo el sur de la entidad, están impactados por la detención del Químico Sergio Salazar Salazar, propietario de una red de Laboratorios que tiene la autorización para las pruebas de COVID-19, debido a que, como funcionario del IMSS que fue en la época del caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, determinaron que, desde su oficina se aprobó la subrogación cuándo el establecimiento no cumplía con los criterios básicos.

El punto es que, la investigación ha seguido su curso y la organización social, Manos Unidas por Nuestros Niños, que está detrás de las acusaciones que lleva el abogado Gabriel Alvarado Serrano y con determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encontró responsabilidad en quienes eran responsables de la subrogación del establecimiento, es decir, el empresario porteño y Carla Rochín Nieto, quien era Coordinadora Nacional de Guarderías.

Salazar Salazar fue renunciado al cargo como Director de Prestaciones Económicas del IMSS, junto con más de media docena de funcionarios, porque detectaron irregularidades y quizá, nadie 11 años después podría imaginar que estaría implicado y lo peor llegar directo a la cárcel en una entidad en la cual no se tiene ninguna relación social o política, solo el hecho de que fallecieron en un incendio 49 niñas y niños y resultaron lesionadas más de 100 personas.

En su oportunidad, el empresario de Tampico buscó ser candidato a la presidencia municipal o bien a una Diputación, sin embargo, con todo y que fuera un ícono dentro del partido al que pertenecía, jamás se le dio y vaya que tenía recursos necesarios para desplegar una gran campaña política en la zona sur de la entidad.