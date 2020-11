El cachorro del Partido Acción Nacional, dice y asegura que no se ha concretado ningún tipo de

alianza para la elección del próximo año, refiere, que solo ha sido dialogo de cordialidad con los

diferentes partidos políticos o sus dirigentes y agrega, que ese instituto político está enfocado entre

otras cosas, en la selección de “los mejores candidatos”.

Insisto, el Presidente de Comité Directivo del PAN en Tamaulipas, tiene un exceso de arrogancia y

soberbia, y agrego, Luis Rene Cantú, tiene además muy poco carisma, poco talento para la

negociación y nula capacidad de sumar al proyecto azul, no debería estar tan confiado, porque aun

y que tenga a “sus mejores candidatos”, creo que las cosas no estarán nada fáciles el próximo año

en el que estarán en juego, las alcaldías, las diputaciones locales y federales.

Existen partidos políticos que han manifestado su interés por ir en alianza con el PAN, para dar la

batalla en las próximas elecciones, sin embargo a su dirigente, poco le interesa la intención política

de otros partidos, ojalá que el chiquitiaje no se decida ir en coalición con MORENA, como ya sucedió

en otras entidades del país y entonces sí, se quede el cachorro y su partido como «el perro de las dos

tortas».

Hay que observar la seriedad del cachorro, tiempo al tiempo y aunque no dijo con quienes se ha

reunido, hay que esperar que desde las oficinas del 15 le digan cómo y con quien va, en el entendido

de que no se manda sólo y en su caso la operación política tampoco la hará sólo porque si no los

resultados así como es el dirigente del PAN, serían desastrosos, se lo aseguro.

DOS.- Las estrategias que se han implementado por parte de las autoridades municipales de Victoria

mejora la percepción ciudadana, primero porque se escuchan sus demandas después porque la

presidenta Municipal, Pilar Gómez, se las resuelve y lo que es mejor, los atiende personalmente.

La presidenta municipal puso en marcha como lo hacen en otros municipios como es el caso de

Nuevo Laredo con Enrique Rivas Cuellar, la instalación de mesa de diálogo para atender las

peticiones de los colonos, en este caso Pilar, lo hizo en la Colonia Alta Vista.

Lo que se pretende en este tipo de diálogos es promover la participación ciudadana escuchar y

atender peticiones, además de conjuntar esfuerzos con los vecinos e impulsar las acciones para

resolver la problemática.

Las peticiones por lo regular son las mismas, abasto de agua, mejoras en los servicios públicos, como

el alumbrado y la recolección de basura, lo cual hay que decirlo presenta una significativa mejora,

que se observa también en las calles y avenidas en donde Victoria ya muestra un nuevo rostro

después del pésimo estado en el que la dejó Xico y su penosa administración Municipal.

TRES.-Vaya que las actividades que se pusieron en marcha por la Comisión Estatal de Derechos

Humanos y su presidenta Olivia Lemus, dejaron un buen sabor de boca.

Olivia Lemus, inicio una campaña de 16 días de activismo en el marco del día internacional de la

mujer en donde a través de videoconferencias se busca la erradicación de la violencia en contra de

las mujeres y niñas.

Dentro de los temas a desarrollar dentro de los 16 días de manera virtual se encuentra el relacionado

a la violencia digital, diversidad sexual, y violencia política contra las mujeres, entre otros no menos

importantes, veremos.

Por cierto que en relación a este tema también el magisterio de Tamaulipas bajo la dirigencia de

Rigoberto Guevara Vázquez, se manifestó en contra de todo tipo de violencia, y por el contrario

fortalece la buena convivencia, los valores entre los alumnos de nivel básico superior y superior,

para formar ciudadanos de bien.

“Detengamos la violencia contra las niñas y las mujeres”, dijo, el Secretario General de la Sección 30

del SNTE, al celebrar el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, en las

instalaciones de esa organización sindical en donde se colocaron botones alusivos a ese día.

CUATRO.-Y para salir la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción encabezará una

conferencia de prensa este día vía zoom, a las 10 am, para hacer su presentación formal y donde

dará a conocer los cargos que sus integrantes desarrollaran dentro de sus responsabilidades, según

la información difundida Mariana Mondragón, veremos.

Mi contacto joseluis_castillogtz@hotmail.com y joseluis.castillogtz@gmail.com