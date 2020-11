CIUDAD DE MÉXICO, 23 de NOV. DE 2020.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó el 195 aniversario de la Armada de México, efeméride que marca el destierro del último reducto español en aguas nacionales que se negaba a reconocer la independencia de nuestro país.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México, el presidente de la república destacó los esfuerzos de la institución armada durante lo que va de la pandemia de covid-19 y la felicitó.

«Ha sido algo extraordinario el apoyo, el aporte, la solidaridad de los médicos, enfermeros de sanidad naval en enfrentar esta pandemia del covid19 que tanto daño, tanta tristeza y dolor nos ha dejado a los mexicanos», destacó el presidente López Obrador.

Reveló que al iniciar la emergencia sanitaria, tanto la Secretaría de Marina como de la Defensa Nacional fueron parte fundamental para diseñar y soportar la estrategia que haría frente a la situación.

«Eso ha sido fundamental porque con el apoyo de ustedes doctores, enfermeros, trabajadores de salud, de sanidad naval, se han salvado muchas vidas y eso se agradece de corazón, por eso celebro que este día de la armada esté dedicado a reconocer el humanismo de todos ustedes», destacó el presidente al recordar que hace unos meses sólo se contaba con 3 mil camas para los enfermos graves.

Frente a esa circunstancia, el presidente compartió que un equipo de técnicos de la Secretaría de Marina se dedicó en los primeros momentos de la epidemia a reparar alrededor de 2 mil ventiladores que se encontraban descompuestos en diversos hospitales del país.

“Por eso mi felicitación en nombre del pueblo de México”, remató en su intervención el presidente de la República.

“No anhelamos ningún poder, sólo servimos a México”, agregó.

Al hacer uso de la voz, el almirante secretario José Rafael Ojeda Durán refrendó la lealtad de la armada de México al presidente de la República, a su investidura y al Ejército mexicano.

«Las y los marinos navales refrendamos nuestra lealtad incondicional a usted y a la investidura que representa y nos sumamos al ejército mexicano y a la guardia nacional para servir durante su mandato al pueblo de México hoy y siempre».

En seguida, el almirante coincidió con el general Luis Crescencio Sandoval González en que las fuerzas armadas no persiguen ningún poder.

«Le queremos expresar nuestro incondicional apoyo al ejército mexicano como compañero de armas, las fuerzas armadas como bien lo dijo el general Luis Crescencio Sandoval no anhelamos ningún poder y no tenemos ningún poder – como algunos lo han manifestado – tenemos disciplina y espíritu de sacrificio, lo que nos hace ser lo que somos: personas emanadas del pueblo para servir con valores y principios a México, que quede claro, servimos a México por convicción, no esperamos nada a cambio», sentenció el secretario de marina.

Ojeda Durán dijo que la ceremonia de este lunes fue dedicada a todas aquellas mujeres y hombres pertenecientes a la armada de México que se han mantenido en la primera línea de batalla contra el covid-19 con disciplina y humanismo brindando esperanza y atención a quienes más lo han necesitado.

Por lo que en cada unidad hospitalaria de la secretaría quedará una placa conmemorativa a su esfuerzo en este 2020, año en el que dejaron de manifiesto como nunca el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo con el pueblo mexicano.

En la ceremonia se ejecutó el toque de silencio y se guardó un minuto de silencio en honor del personal naval que perdió la vida por el covid-19.

Además, el presidente de la República develó una placa en reconocimiento al personal naval que durante esta pandemia ha destacado por sus servicios en favor de la salud de los mexicanos.

Al tiempo, entregó condecoraciones y ascensos a diversos integrantes del servicio de sanidad naval.

